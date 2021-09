Jens Zimmermann holt das Direktmandatim Wahlkreis Odenwald

Nachlese: Zufriedenheit bei der SPD, Enttäuschung bei der CDU im Wahlkreis 187 - Lips und Krämer über die Landesliste drin

Darmstadt-Dieburg 27.09.2021 - 14:21 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In den Bundestag wird auch der Grüne Philip Krämer einziehen, der als Direktkandidat im Wahlkreis 187 mit 12,2 Prozent zwar noch unter dem Landesdurchschnitt seiner Partei abschnitt, dem Platz 6 auf der Landesliste aber ebenfalls ein Mandat bescherte.

»Der Wahlkreis ist jetzt also mit drei Abgeordneten in Berlin ziemlich gut repräsentiert«, stellt Zimmermann am Tag nach der Wahl im Gespräch mit dem Main-Echo fest. »Aller guten Dinge sind drei«, sagt er mit Blick auf die Duelle mit seiner Dauer-Rivalin Lips. Sein aktueller Erfolg sei einer Kombination aus Bundestrend und persönlichem Engagement zu verdanken. »Wir hatten uns vorgenommen, einen besonders engagierten Wahlkampf zu führen, wenn das Direktmandat in Reichweite kommt. Und ich habe in den vergangenen acht Jahren viel Kärrnerarbeit geleistet, zum Beispiel mit meinen Sommertouren und dem kleinsten Biergarten der Welt. Was die Regierungsbildung in Berlin angeht, sehe ich einen klaren Wählerauftrag an die SPD und Olaf Scholz. Die Grünen und die FDP müssen sich schon sehr genau überlegen, welche Konsequenzen es für sie nach sich ziehen würde, wenn sie sich für einen anderen Weg entscheiden.«

Dieser »andere Weg« heißt »Jamaika« und ist der Favorit von Lips, »übrigens auch schon vor vier Jahren«. Gemeint ist ein Zusammengehen von CDU, Grünen und FDP. »Enttäuscht« ist sie vom persönlichen Ergebnis, relativiert das aber mit der Aussage, dass es im Wahlkreis 187 stets knappe Ergebnisse gegeben habe. Zehn Jahre sei er nun in Hand der CDU gewesen. Den Bundestrend mit seinem historischen Tief für CDU und CSU nennt sie eine »Unwucht«, die durch ihre Verankerung im Wahlkreis und persönliches Engagement nicht abzufangen gewesen sei.

Im Bund eine »Ampel« aus SPD, Grünen und FDP? Das kann sie sich nur schwer vorstellen. »Dafür ist die SPD zu links. Zwölf Euro Mindestlohn mit der FDP?« Außerdem habe in der Vergangenheit ja gerade die SPD vorexerziert, wie Regierungsbündnisse jenseits der stärksten Fraktion zusammengezimmert werden. »Jetzt wird es erst richtig spannend.«

»Ich bin sehr enttäuscht«, räumt ihr Parteifreund Gottfried Milde ein. Der Vorsitzende der CDU-Darmstadt-Dieburg nennt das Abschneiden seiner Partei sogar »eine Katastrophe« und führt für den Landkreis als Analyse an, »dass es uns nicht gelungen ist, ausreichend Unterstützung für den Kanzlerkandidaten Armin Laschet zu mobilisieren. Außerdem gab es ganz klar eine Wechselstimmung.« Er erkennt aber an: »Laschet hat gekämpft.« Sein eigener Kreisverband hatte sich in der Vergangenheit allerdings gegen den Kanzlerkandidaten Laschet ausgesprochen und Friedrich Merz favorisiert. Für die neue Bundesregierung wünscht er sich »Jamaika«, beurteilt die Chancen für Schwarz-Grün-Gelb aber mit Zurückhaltung. So schließt er eine Neuauflage der großen Koalition mit umgekehrten Vorzeichen nicht aus.

Dass dies in der SPD so gut wie niemand will, weiß die Unterbezirksvorsitzende Heike Hofmann, die wie viele andere die »Wiederauferstehung« der SPD feiert. »Ich freue mich für Olaf Scholz, den ich persönlich schon lange kenne. Wir hatten aber auch hier sensationelle Erfolge: Jens Zimmermann hat den Wahlkreis 187 direkt geholt, unser Kandidat Andras Larem den Wahlkreis 186 wieder der CDU abgenommen.« Für die neue Bundesregierung favorisiert sie die »Ampel« und verweist darauf, dass Politik auch eine Kunst der Kompromisse ist. »Dabei müssen aber die beteiligten Fraktionen ihre Erkennbarkeit behalten.«

»Ein enttäuschendes Ergebnis« räumt Manfred Pentz ein, der im Wahlkreis 187 heimische Generalsekretär der Hessen-CDU. »Das müssen wir jetzt selbstkritisch aufarbeiten.« Er sieht aber auch Positives: »Die Wähler haben Rot-Grün-Rot verhindert.« Für Berlin sieht er nur zwei Perspektiven: »Entweder eine Zukunftsregierung aus CDU, Grünen und FDP, oder aber die Ampel.«

Gerne hätte das Main-Echo diese Sammlung von Aussagen mit noch mehr Lokalkolorit angereichert, aber weder Dominik Stadler (parteilos), Bürgermeister von Babenhausen, noch Daniel Rauschenberger (CDU), Bürgermeister von Schaafheim, haben gestern die Zeit gefunden, einer Rückrufbitte dieser Zeitung nachzukommen.

Klaus Holfdefehr