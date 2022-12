Investitionen von 3,4 Millionen Euro

Kommunalfinanzen: Schaafheims Bürgermeister Daniel Rauschenberger stellt den Entwurf des Haushalts für das Jahr 2023 vor - Steuererhöhungen geplant

Schaafheim 19.12.2022 - 15:47 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die denkmalgeschützte alte Schule in Radheim soll für 200 000 Euro ein neues Dach bekommen. Foto: Klaus Holdefehr

Auch wenn es gemeinhin für die Bürger besonders von Interesse ist, in welchem Maß sie zur Kasse gebeten werden und was mit dem Geld geschehen soll, lohnt doch der Blick auf einige grundlegende Daten, mit denen die allgemeine Finanzlage beschrieben wird.

Im Ergebnishaushalt, in dem Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisung, Kosten der Verwaltung, Abgaben und des Unterhalts kommunalen Vermögens beschrieben werden, wird für das kommende Jahr mit ordentlichen Einnahmen von gut 20 Millionen, aber mit Ausgaben von gut 21 Millionen Euro gerechnet. Gegen das rechnerische Defizit von gut einer Million Euro stehen aber außerordentliche Einnahmen von rund zwei Millionen Euro aus Grundstücksverkäufen.

Rauschenberger freut sich über Mehreinnahmen aus dem Einkommensteuer-Anteil und der Schlüsselzuweisung in Höhe von 1,3 Millionen Euro. Gegenzurechnen sind allerdings Mehrausgaben aus der Schul- und der Kreisumlage, die im kommenden Jahr um weitere 1,5 Prozent steigen und das Einnahme-Plus mehr als verschlingen werden. Dazu kommen kalkulierte Mehrkosten für Energie von rund 200 000 Euro.

Im Finanzhaushalt, der vor allem die geplanten Investitionen beschreibt, sind dafür Auszahlungen von 3,4 Millionen Euro vorgesehen - zwei Millionen weniger als im aktuellen Jahr. 150.000 Euro sind als Einzahlung aus dem Ergebnisteil vorgesehen. Knapp 2,7 Millionen an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - aus Grundstücksverkäufen und Zuschüssen - machen den großen Batzen aus. Verschiedene Projekte sollen auch durch einen Übertrag der Mittel von 2022 auf 2023 finanziert werden. Am Ende klafft ein Zahlungsmittelbedarf von gut 800.000 Euro, der aber aus eigener Kraft ausgeglichen werden kann. So ist keine Kreditaufnahme vorgesehen, auch scheinen keine Kassenkredite zur Sicherung der Liquidität notwendig zu sein.

Den für Ende 2023 geplanten Stand an Zahlungsmitteln im Finanzhaushalt - die Rücklage - bezifferte Rauschenberger auf 5,7 Millionen Euro. Davon müssten jedoch gut 4,7 Millionen für Ermächtigungs-Vorträge aus dem aktuellen Jahr in Anzug gebracht werden. Es handelt sich um Finanzierungs-Garantien für künftige Projekte, die damit jetzt schon geplant und ausgeschrieben werden können.

An geplanten Investitionen listete Rauschenberger auf: Hochwasserschutz in Radheim (weitere 1,7 Millionen Euro), Planung eines Radwegs nach Ringheim (350.000 Euro, aus 2022, werden vom Bund erstattet), Neubau einer Wald-Kita (350.000), Umbau der alten Schule in Radheim (weitere 350.000), Unterhaltung der Kanalisation (270.000), Ankauf von landwirtschaftlichen Grundstücken (200.000), Austausch der Fenster und Türen der Mehrzweckhalle Mosbach (195.000), Photovoltaik auf dem Dach der Sporthalle in Schaafheim (190.000), Urnenwald auf dem Schaafheimer Friedhof (150.000), Umbauten des Bauhofs (150.000), Feuerwehren (76.000).

Ankauf und Erweiterung der katholischen Kita im Ortsteil Mosbach schlagen sich im aktuellen Haushaltsentwurf lediglich als Verpflichtungsermächtigungen nieder. 1,7 Millionen Euro sollen aus 2022 übertragen werden, für die Folgejahre sind weitere drei Millionen Euro aufgelistet.

Die geplanten Steuererhöhungen (siehe »Hintergrund«) wurden von den Oppositionsparteien SPD und Grüne kritisiert. Sie belasteten zum falschen Zeitpunkt die ohnehin schon durch die Krisen gebeutelten Bürger, hieß es.

Kleus Holdefehr

Hintergrund Hintergrund: Mögliche Steuererhöhungen In Schaafheim werden Steuererhöhungen geplant. Die Grundsteuer A soll von 340 auf 430 Hebepunkte steigen, die Grundsteuer B von 400 auf 500 Punkte. Die Gewerbesteuer, aus der Bürgermeister Rauschenberger 2,8 Millionen Euro erwartet, soll bei Punkten 380 bleiben. Die Hundesteuer ist 2015 das letzte Mal neu geordnet worden. Der Gemeindevorstand schlägt im Kontext mit dem Haushalt 2023 vor, die Steuer für den ersten Hund von 48 auf 60 Euro pro Jahr zu erhöhen, für den zweiten von 72 auf 90 Euro. Ab dem dritten und für jeden weiteren Hund sollen statt wie bisher 96 jeweils 120 Euro fällig werden.»Gefährliche« (oder auch »Listen«-) Hunde sollen weiterhin mit 600 Euro pro Jahr besteuert werden. (hol)