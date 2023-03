Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Insgesamt 10.500 Euro für gemeinnützige Einrichtungen in Hanau

Hanau 15.03.2023 - 17:26 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Spendenübergabe (von links): André Christl (CEO Heraeus Precious Metals), Christin Sauer (Heraeus Precious Metals), Annette Geier-Neugebauer (Hanauer Tafel), Gabriele Schaar-von Römer und Marion Beil (Umweltzentrum Hanau), Anina Holzberg, Cettina Colantoni, und Katja Sommer (Menschen in Hanau), Maria Busch und David Wohnsland (Heraeus Precious Metals). Foto: Heraeus Precious Metals

Jeweils 3500 Euro erhalten laut Pressemitteilung des Unternehmens die Tafel in Hanau, das Hanauer Umweltzentrum und der ehrenamtliche Verein Menschen in Hanau für sein Hummelprojekt.

Das Geld stammt aus zwei Auszeichnungen, die Heraeus Precious Metals im vergangenen Jahr erhalten hatte. So wurde das Unternehmen unter anderem mit dem Green Controlling Award für seinen nachhaltigen Transformationsprozess ausgezeichnet. Daneben hat Heraeus Precious Metals den Nachhaltigkeitspreis der Stadt Hanau für das Projekt zum Schutz der Biodiversität in den Kinzigauen gewonnen. Spendenübergabe (v. li.): André Christl (CEO Heraeus Precious Metals), Christin Sauer (Heraeus Precious Metals), Annette Geier-Neugebauer (Hanauer Tafel), Gabriele Schaar-von Römer und Marion Beil (Umweltzentrum Hanau), Anina Holzberg, Cettina Colantoni und Katja Sommer (Menschen in Hanau), Maria Busch und David Wohnsland (Heraeus Precious Metals). /Foto:

jo Heraeus