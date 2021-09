Inklusion seit einem halben Jahrhundert

Soziales: Die kreisweit aktive Lebenshilfe Dieburg wird 50 und hat ihr Haus in der Aschaffenburger Straße saniert - Ortwein-Kartmann im Ruhestand

Belinda Mann (links) ist nun alleinige Geschäftsführerin der Lebenshilfe Dieburg. Rechts die Pädagogische Leiterin Juliane Hennig, die in Kürze eine Babypause einlegt. Das gemeinsame Kartenspiel in der Küche gehört in der Inklusiven Wohngemeinschaft der Lebenshilfe in der Alten Mainzer Landstraße in Dieburg dazu. Fotos: Jens Dörr

Inklusion seit 50 Jahren: Als sich die Lebenshilfe Dieburg 1971 als Elternverein gründete, widmete sie sich zunächst der Unterstützung von Familien, in denen Menschen mit Behinderung leben. Ein halbes Jahrhundert später ist der Fachdienst ungleich breiter aufgestellt und betreut mit mehr als 100 Beschäftigten altkreisweit 240 meist geistig oder mehrfach behinderte Kunden.

Zum Jubiläum hat der per hauptamtlicher Geschäftsstelle geführte Verein nicht nur die Sanierung des Lebenshilfe-Hauses in der Aschaffenburger Straße abgeschlossen (siehe »Hintergrund«). Auch personell hat sich kürzlich etwas getan. Denn seit August ist Belinda Mann alleinige Geschäftsführerin der Lebenshilfe Dieburg. Sie hatte die Leitungsfunktion auch vorher schon inne, allerdings gleichberechtigt an der Seite der weiteren Geschäftsführerin Christine Ortwein-Kartmann. Sie ist Ende Juli in den Ruhestand gegangen.

21 Jahre in Geschäftsführung

Die Gebäudesanierung war ihr letztes großes Projekt: »Ich bin froh, dass wir es zum Jubiläum abgeschlossen haben«, sagt Ortwein-Kartmann. 21 Jahre lang, seit 2000, lenkte sie die Geschicke der Lebenshilfe an vorderster Front.

Auch Belinda Mann wird freilich keine Einzelkämpferin sein. Sie weiß ein zehnköpfiges, vollzeitbeschäftigtes Kernteam für die Verwaltung und die einzelnen Fachdienste an ihrer Seite. Juliane Hennig etwa fungiert als Pädagogische Leiterin, legt in Kürze aber eine Babypause ein. Bei Tania Calado-Bock laufen die Fäden rund um jene Familienassistenz zusammen, mit der die Lebenshilfe in den 70ern startete.

Weil die Nachfrage nach Unterstützung auch in vielen anderen Lebensbereichen stieg, erweiterte die Lebenshilfe Dieburg ihr Portfolio Anfang des Jahrtausends um Hilfen im vorschulischen und schulischen Bereich, im Arbeitsleben, im Wohnumfeld und, besonders stark, im Freizeit- und Bildungsbereich.

Zu Letzterem gehören vielfältige regelmäßige Angebote und Workshops - von der Theatergruppe über die Kunstwerkstatt bis hin zum Boule-Kurs. Ein eigener, rollstuhlgerechter Transporter macht die Lebenshilfe und ihre Kunden mobil. Im Domizil in der Aschaffenburger Straße stehen diverse Räume und ein Hof zur Verfügung. Den Außenbereich will der Verein demnächst optimieren, mit barrierefreiem Pflaster, Teilüberdachung und behindertengerechten Spielgeräten. Der Wert des Hofs wurde in der Corona-Zeit noch deutlicher: »Dort konnten wir zuerst wieder anfangen«, sagt Belinda Mann, die darauf verweist, »dass gerade Menschen mit Behinderung sehr unter der Isolation gelitten haben.«

Schulische Teilhabe-Assistenz

Neben der Familienassistenz und den Freizeitangeboten nimmt in der Arbeit der Lebenshilfe auch die schulische Teilhabe-Assistenz eine immer wichtigere Rolle ein. Die Mitarbeiter des Vereins - rund 100 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sowie 25 via Aufwandsentschädigung vergütete Studenten - helfen neben der Begleitung von Inklusionskindern in den Schulen des Altkreises Dieburg (heutiger Ostkreis Darmstadt-Dieburg plus Rödermark) ab diesem Schuljahr der Dieburger Gustav-Heinemann-Schule bei der Umsetzung ihres Ganztagsangebots. Die Lebenshilfe stellt in der Förderschule nun täglich bis 17 Uhr zehn AGs auf die Beine, bringt sich in die Nachmittagsbetreuung ein.

Zwei Wohngemeinschaften

Vorbildcharakter haben auch die beiden inklusiven Wohngemeinschaften in der Entengasse in Groß-Umstadt sowie in der Alten Mainzer Landstraße in Dieburg. Dort leben junge Männer und Frauen mit und ohne Beeinträchtigung in eigenen Zimmern, zugleich aber auch in gemeinsamen Wohnräumen zusammen. »Inklusion dreht sich nicht nur um Behinderung«, betont Belinda Mann. »Sie betrifft die ganze Gesellschaft.« Entsprechend stellt der Verein Räume im Lebenshilfe-Haus auf Anfrage auch Gruppen und Vereinen zur Verfügung, die nicht im direkten Zusammenhang mit dem eigenen Tun stehen. Bei der 50-Jahr-Feier, die man coronabedingt erst 2022 zelebrieren will, wird ebenfalls jeder willkommen sein.

JENS DÖRR

Sanierung für 350 000 Euro ohne jeden Zuschuss 2008 mietete die Lebenshilfe Dieburg das ehemalige Katasteramt in der Aschaffenburger Straße vom Land Hessen für seine Zwecke. 2012 schließlich kaufte der Verein die Immobilie. Dort investierte man in der Folge in einen Aufzug. Nach und nach zeigte sich zudem die Notwendigkeit einer größeren Sanierung. Die betraf vor allem Maßnahmen zur Erhaltung der Bausubstanz - etwa die Außenfassade mit ihrem Sandstein und der Schindelverkleidung, aber auch den Balkon zur Aschaffenburger Straße hin. Teils ließ man neue Fenster einsetzen. Im Herbst 2018 begann die Planung, von Februar bis Juli 2021 wurden die Arbeiten umgesetzt. Da das Haus mit dem Baujahr 1904 denkmalgeschützt ist, konnte die Lebenshilfe das Objekt allerdings nicht energetisch modernisieren. Entsprechend musste man die rund 350 000 Euro Sanierungskosten ohne jegliche Zuschüsse von Stadt, Kreis, Land oder Bund aus eigenen Rücklagen und über einen Kredit aufbringen. »Durch den Denkmalschutz sind wir durch alle Raster gefallen«, bedauert Geschäftsführerin Belinda Mann. Kleine Ausnahme: Den rutschfesteren Belag an der Rampe zum Eingang an der Rückseite des Lebenshilfe-Hauses finanzierte man auch dank einer Unterstützung in Höhe von 4500 Euro durch die »Aktion Mensch«. ()