In den Kaisergärten soll Babenhausens größte Kita entstehen

Stadtparlament: Weichen für Zukunft der Kinderbetreuung gestellt - Separate Betreiber-Ausschreibung

Babenhausen 26.02.2022 - 00:00 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Darum geht's: Zum einen wird die Stadt zum 1. August 2023 sonst ohne Betreiber für ihre acht Betreuungseinrichtungen in der Kernstadt und den Ortsteilen dastehen. Dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) wurde die Trägerschaft gekündigt. Und Babenhausen wächst. Im Frühjahr 2023 werden die ersten (Neu-) Bürger in den Kaisergärten erwartet, der neue Stadtteil, der sich sukzessive entwickelt und Heimat für bis zu 3000 Menschen werden soll. Hier laufen die Erschließungsarbeiten unter Volldampf. 90 Prozent des Gebiets sind zwischenzeitlich vermarktet. Anfang 2023, so Projektplaner Daniel Beitlich, werden sechs der großen Bestandsgebäude, trutzige Mehrfamilienblocks, bezogen. Günstiger Wohnraum, in zwei Blöcken zudem sozialer Wohnungsbau, den die Nassauische Heimstätte an dieser Stelle schafft. In vier, fünf Jahren könnte das Gebiet vollständig besiedelt sein - da muss die Infrastruktur mitwachsen.

Die Konversionsgesellschaft Kaserne Babenhausen mbH steht zwar im Wort, die ehemalige Grundschule als neue Kindertagesstätte auszubauen, doch es wurde still um das Thema. Nun, so beschloss es das Parlament einstimmig auf Antrag der CDU, soll Dynamik in die Sache kommen. Die geplante Kita soll entwickelt und erforderliche Verträge beschlossen werden. Schon jetzt zeichnet sich ab: Es wird die größte werden. Acht bis zwölf Kindergruppen sollen hier betreut werden. Auf 12 bis 15 Monate wird die Bauzeit (nach Baugenehmigung) geschätzt. »Es wird also Zeit«, so Eckert, zumal die bereits existierende Interims-Kita im ehemaligen US-Boardinghouse der Kaisergärten mit ihren sechs Gruppen voll belegt ist.

Wie die dann neun Kindertagesstätten betrieben werden sollen, diese Entscheidung fiel nach intensiven Diskussionsprozessen. Man nahm Betroffene, nämlich Erzieherinnen und Eltern für eine Entscheidungsfindung mit ins Boot, um die Nachfolge des Trägers ASB zu regeln. Viermal wurde unter Vorsitz von Monika Heinlein in der Kita AG getagt, die resümierte: »Die vorliegende Ausschreibung wurde diskutiert und einige wirklich gute Änderungswünsche und Empfehlungen abgegeben.« Indes: Ein einheitliches Bild, wie viele Träger im Auftrag der Stadt die Einrichtungen führen, das gab es nicht. Die Verwaltung empfahl einen Träger für alle, der Gesamtelternbeirat sowie die Erzieher ebenfalls, die SPD schloss sich dem an, die Grünen möchten zwei, optional einen, und die CDU forderte drei plus einen Träger.

Günter Eckert erklärte: »Unsere Idee war, die Einrichtungen in Langstadt, Sickenhofen, Hergershausen und Harpertshausen gemeinsam, die Kita Kunterbunt in der Kernstadt als größte Einrichtung einzeln und die übrigen zwei Stadt-Kitas mit Harreshausen an einen weiteren Betreiber auszuschreiben. Die neue Kita Kaisergärten sollte als ein separates Los ausgeschrieben werden.«

Eine Sitzungsunterbrechung war angesagt, um sich beim Zukunftsthema Kinderbetreuung zu einigen. Für die SPD appellierte der Fraktionsvorsitzende Stefan Heymann an die Kollegen, das Votum von Erziehern und Eltern zu berücksichtigen. Am Ende des Weges stand ein Konsens, indem die CDU einlenkte und ein einstimmiger Beschluss für die Zukunft der Kleinsten gefasst wurde: Die acht Einrichtungen werden in zwei Losen (je vier Teillosen) ausgeschrieben, die Option, dass ein Betreiber für alle acht Kitas den Zuschlag erhält, steht. Die neue Kita Kaisergärten wird separat ausgeschrieben. Der ASB, mit dessen Arbeit man sehr zufrieden ist, bleibt eine Option.

urs