Impfung ohne Anmeldung

An diesem Samstag, 26. Juni, sowie am Samstag, 3. Juli, werden die Impfzentren in Hanau (August-Schärttner-Halle) und Gelnhausen (Großsporthalle der Kreisrealschule) jeweils zwischen 9 und 15 Uhr für geöffnet sein. Parallel dazu macht der Impfbus aus der Aktion »Dein Pflaster« in Schlüchtern (26. Juni, Am Untertor 1) und Nidderau (3. Juli, Willi-Salzmann-Halle) Station, ebenfalls von 9 bis 15 Uhr. Der Impfstoff von Astra-Zeneca muss zweimal verabreicht werden, im Abstand von zwölf Wochen. Nähere Informationen zur Zweitimpfung gibt es in den Impfzentren.

mcm