Impfen »uff Deiwel un kumm raus«

Corona: Mundartliche Einladung im Kreis Darmstadt-Dieburg zur Impfung verbreitet sich im Internet wie ein Virus

Mundart-Zettel am MVZ Ober-Ramstadt

»Uffbasse«, hat sich Michael Krist als Arzt des MVZ in einer nächtlichen Schlafpause gedacht, nachdem Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn für Irritation und Unmut mit der Botschaft gesorgt hatte, dass der Bund noch über eine große Charge des Corona-Impfstoffs von Moderna verfügt und er deshalb Biontech limitieren will. »Da dachte ich, dass wir dem zur Fortsetzung unserer Impfkampagne was Volksnahes entgegensetzen müssen.« Die Mitarbeitenden des MVZ impfen tatsächlich auf »Deiwel un kumm raus«, wie es auf dem Zettel an Eingang steht. Das heißt: Mit zwei bis drei Sonderschichten pro Woche. »Bis Weihnachten haben wir 2500 Impftermine vergeben, und wir sind auch mit Rohstoff ganz gut versorgt, denn wir haben rechtzeitig 2000 Dosen Moderna geordert.« Das übrigens individuell für das MVZ in Ober-Ramstadt, das ja eigentlich Teil eines kreisweiten und kreiseigenen Netzwerks von MVZ ist, was eigentlich eine zentrale Beschaffung des »geile Stöffsches« nahelegen würde. Jedenfalls wurde in dieser Nacht im Krist'schen Schlafzimmer die Idee der mundartlichen Einladung geboren. Erst ins »Unreine« formuliert, erhielt sie in Zusammenarbeit mit Kennern des Südhessischen unter den Mitarbeitenden, »den Mädscher un Buwe vum MVZ Owwe-Ramschd«, den letzten Schliff.

Den Ressentiments gegenüber bestimmten Präparaten setzt der Text entgegen, dass sowohl »des Zeisch von de Amis« (das Zeug von den Amerikanern) »un des Gelärsch vun de Meenzer« (der Kram aus Mainz) »medizinisch es selbe sin. Des haast: Mer sin koa Wunschkonzert!!!« Anders ausgedrückt: »Schwangere, Kinner un Juchendlische bekommen Biontech, ansonste impfe mer was do is.« Die letzten Zeilen dürften auch jenseits von Südhessen einigermaßen verständlich sein. Krist berichtet: »Mein Feedback in der Praxis ist sehr, sehr gut. Manche kommen schon rein mit dem Spruch und fordern etwa: Isch will jedsd moi Impfung uff Deiwel kumm raus?«

Krist hat viele Anfragen von Kollegen, ob sie diesen Text auch verwenden dürfen - »zum Beispiel vom privaten MVZ in Schaafheim, was ich natürlich zugesagt habe.« Aber inzwischen gibt es auch Anfragen aus dem gesamten deutschen Sprachraum,und bemerkenswerte Beispiele für Übertragung in gänzlich andere Mundarten. Krist hat einige aus dem Internet-Portal Reddit gesammelt. Besonders ausdrucksstark sind - wenig überraschend - die Berliner, die von »Dit Zeuch von de Amis ? und dit Jebimse von de Meinzade « schreiben. Bei den Sachsen mutieren die Herstellerfirmen zu »Modörna« und »Biänteck«. Bei den Schwaben wird das »Stöffsche« zum »Stöffle« und weiter in der Schweiz natürlich zum »Stöffli«.

