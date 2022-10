Im Senckenberg-Naturmuseum wird gezeigt, wie Klimawissenschaftler forschen

Spu­ren­su­che in der spä­ten Krei­de­zeit und dem Eo­zän. Doch warum kön­nen Er­kennt­nis­se aus zwei längst ver­gan­ge­nen Erd­zei­tal­tern, die als na­tür­li­che Warm­zei­ten gel­ten, be­deut­sam für die Zu­kunft sein? An die­sem Punkt setzt die ak­tu­el­le Son­der­aus­stel­lung im Frank­fur­ter Sen­cken­berg-Na­tur­mu­se­um an. Prä­sen­tiert wer­den Wis­sen­schaft­ler und ih­re Pa­läo­k­li­ma­for­schung. De­tail­reich zeigt die Schau, auf wel­che Wei­se Wis­sen über das Kli­ma der Ver­gan­gen­heit re­le­vant für Zu­kunfts­mo­del­le sein kann.