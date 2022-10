Im Kampf gegen das Katzenelend - Vor der Freiheit steht der OP-Tisch

Über 140 000 verwilderte Katzen in Hessen

Wiesbaden 04.10.2022 - 14:14 Uhr 2 Min.

Von Alsfeld über Karben, Lorsch und Malsfeld bis hin zu Witzenhausen: In immer mehr hessischen Kommunen müssen Katzen per behördlichem Erlass erst auf den OP-Tisch, bevor sie ihren Freigang genießen dürfen. «Diese Katzenschutzverordnungen verhindern Tierleid», sagt die Vorsitzende des Landestierschutzverbandes Hessen in Altenstadt, Barbara Felde. Sie schreiben unter anderem vor, dass Freigängerkatzen kastriert werden müssen. So soll verhindert werden, dass sie sich mit verwilderten Katzen paaren und so für noch mehr Tiere sorgen, die ohne regelmäßiges Futter und tierärztliche Versorgung auf der Straße leben müssen oder im Tierheim landen.

Denn ihr Elend ist laut der Tierschützer oft groß. Viele von ihnen seien krank, unterernährt oder verletzt. Ohne menschliche Hilfe könnten sie sich nicht ausreichend versorgen. In Hessen leben laut Schätzungen der Tierschützer etwa 144 000 verwilderte Hauskatzen, sie treiben sich etwa auf Friedhöfen oder in verlassenen Gebäuden herum. Viele von ihnen sind so scheu, dass sie sich nicht oder nur schwer an die Nähe von Menschen gewöhnen. Landen sie im Tierheim, ist ihre Vermittlung daher schwierig bis unmöglich. Die dem Deutschen Tierschutzbund angeschlossenen Vereine betreuen daher frei lebende Katzen an speziellen Futterstellen. Neulinge werden eingefangen, geimpft, gechippt, kastriert und dann wieder in die Freiheit entlassen.

Katzenschutzverordnung in Darmstadt

Als erste Kommune deutschlandweit hatte Darmstadt vor sieben Jahren eine Katzenschutzverordnung eingeführt. «Auslöser war das zunehmende Katzenelend bei diversen Darmstädter Tierschutzvereinen, die die Massen der herrenlosen Katzen nicht unterbringen konnten», heißt es von der Stadtverwaltung. Seitdem müssen Freigängerkatzen kastriert, etwa mit einem Chip gekennzeichnet und registriert werden. Anderenfalls droht dem Halter ein Bußgeld. Doch ein solches wurde in Darmstadt bislang nur selten fällig. Die Zahl der wild lebenden Katzen hat sich den Angaben zufolge seitdem deutlich verringert.

Laut Auskunft des Deutschen Tierschutzbundes in Bonn gibt es in Hessen derzeit über 50 Kommunen mit einer Katzenschutzverordnung. Und es werden wohl noch mehr werden, wie der Hessische Städte- und Gemeindebund (HSGB) in Mühlheim mitteilt. Immer mehr Kommunen würden eine Katzenschutzverordnung in Erwägung ziehen, heißt es. Dass die Kommunen für dieses Tierschutzthema überhaupt zuständig sind, ist dem HSGB ein Dorn im Auge. Auf diese Weise entstünden «flickenteppichhafte Regelungen», moniert er. Die Kommunen seien überfordert und die freilaufenden Katzen würden sich schließlich nicht an an den kommunalen Grenzen orientieren. Es sei viel sinnvoller, wenn mindestens die Landkreise zuständig wären.

Ähnlich sieht es der Landestierschutzbund. Die kommunalen Katzenschutzverordnungen verhinderten zwar Elend, seien aber nicht ausreichend, meint Felde und plädiert für Kastrationsaktionen überall im Land sowie eine hessenweit geltende Katzenschutzverordnung. «Das wäre ein Ansatz, der wirklich eine Reduktion des Problems verspricht», sagt sie.

