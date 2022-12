Im hessischen Landtag wird Generaldebatte zum Landeshaushalt erwartet

Doppelhaushalt 2023/24 steht auf dem Plan

Wiesbaden 03.12.2022 - 22:53 Uhr 1 Min.

Im hessischen Landtag steht ab kommenden Dienstag der Landeshaushalt 2023/2024 auf der Tagesordnung der Plenarsitzung - was traditionell mit einer Generaldebatte verbunden ist. Der Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion darf den Schlagabtausch eröffnen - und SPD-Fraktionschef Günter Rudolph wird die Gelegenheit sicherlich nutzen, um rund ein Jahr vor der kommenden Landtagswahl die schwarz-grüne Regierung ins Kreuzfeuer zu nehmen.

Im Anschluss an die Generaldebatte im Parlament in Wiesbaden will die Landesregierung ein reformiertes Gleichberechtigungsgesetz ins Parlament einbringen. «Seit der umfassenden Novellierung 2016 sind Fortschritte für die Chancengleichheit von Frauen und Männern im Öffentlichen Dienst in Hessen erreicht worden, jedoch noch nicht flächendeckend verbreitet», heißt es darin. Es beständen weiter strukturelle Barrieren, die abgebaut werden müssten. Dies gelte insbesondere bei der Förderung von Frauen in Führungspositionen und für die Unterstützung von Bediensteten mit Familienaufgaben.

Am späten Dienstagabend wird dann voraussichtlich ein reformiertes Schulgesetz verabschiedet, bei dem es unter anderem um den Ausbau der Ganztagsbetreuung sowie digitales Lernen und Lehren geht. Außerdem wird geregelt, dass Schulen die Daten über Schulabgänger ohne Anschlussbeschäftigung an die Arbeitsagenturen weitergeben dürfen. Damit will die Landesregierung den Übergang zwischen Schule und Beruf verbessern.

Am Plenarmittwoch gehen die Haushaltsberatungen dann mit den Etats der einzelnen Ministerien weiter. Außerdem steht eine Gesetzesänderung auf der Tagesordnung, wonach es künftig in Hessen eine Landeselternvertretung für alle Mütter und Väter von Kita-Kindern geben soll. Gegen Abend diskutieren die Abgeordneten über die vor kurzem gelockerten Corona-Quarantäneregeln. Zudem steht der erste Bericht des Opferfondsbeirates auf der Tagesordnung. Der «Fonds für die Opfer und Angehörigen schwerer Gewalttaten von landesweiter Bedeutung und von Terroranschlägen» wird mit zwei Millionen Euro je Haushaltsjahr ausgestattet.

Am Donnerstag steht unter anderem eine Debatte über das geplante Landesamt für Gesundheit auf dem Programm. Die Gründung dieser neuen Behörde war als Konsequenz aus der Corona-Pandemie angestoßen worden. Es habe sich gezeigt, dass andere Bundesländer mit solchen Landesämtern auf die Corona-Krise effizienter reagierten, hatte Sozialminister Kai Klose (Grüne) bei der Vorstellung der Pläne erklärt. Zuständig sein soll das neue Hessische Landesamt für Gesundheit unter anderem für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung und den öffentlichen Gesundheitsdienst.

Auf der Tagesordnung stehen zudem unter anderem eine Gesetzesinitiative der AfD-Fraktion zur Absenkung des 30-Prozent-Quorums bei der Abwahl eines Bürgermeisters in größeren Städten sowie ein Vorschlag der Linksfraktion für ein Antidiskriminierungsgesetz. Eine Gesetzesnovelle der Landesregierung dreht sich um die finanzielle Unterstützung der Kommunen.

