Im Frankfurter Senckenberg-Museum gibt es jetzt eine Forschungswerkstatt

Im neuen Mitmach-Bereich gehen Besucher auf Spurensuche

Frankfurt 10.07.2022 - 12:29 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In Schubladen finden Besucher Objekte, die untersucht werden können. Kuratorin Eva Roßmanith zeigt, wie es geht. Foto: Stefan Gregor Sie kann mit der Lupe genauer betrachtet werden: eine Gartenkreuzspinne. Foto: Stefan Gregor Forschen und entdecken: Der neue Mitmach-Bereich im Frankfurter Senckenberg-Naturmuseum steht allen Besuchern offen. Foto: Stefan Gregor

Begeisterung wecken, Interesse an Biodiversität, das seien Anliegen des neuen Mitmach-Bereichs, erläutert Senckenberg-Generaldirektor Klement Tockner. Und: Neugierigen die Möglichkeit geben, im Museum auch Dinge zu hinterfragen. »Wir können in der Forschungswerkstatt vermitteln, wie wir Natur erforschen und warum wir das tun«, sagt Tockner.

Gezielt wurden Objekte ausgesucht, die angefasst werden dürfen, erklärt Museumsleiterin Brigitte Franzen. Fast 100 sind es insgesamt. »Wir haben uns für eine neue und im wahrsten Sinne des Wortes offene Form der Präsentation unserer Themen und für eine offene Form der Vermittlung entschieden.« Wer möchte, nimmt das Dachsfell aus einer der Schubladen, fühlt die Haare, streicht über die Haut. Greift nach dem Schildkrötenpanzer oder dem Gebiss eines Tigerhais. Oder sucht unter dem Mikroskop im Meeressand nach Kleinstlebewesen, die ein Stück weiter als Modell stark vergrößert in einer Vitrine anschaulich gemacht werden. Und auf den ersten Blick an ein Ufo erinnern. Oder beteiligt sich an der Sichtung von Wildkamera-Aufnahmen aus dem Dschungel Boliviens. Die Erkenntnisse fließen mit in das Forschungsprojekt ein, das dort den Biodiversitätsverlust im Regenwald dokumentiert, wie die Museumsleiterin erläutert.

In der »Aha?! Forschungswerkstatt«, so der korrekte Name, lässt sich beispielsweise ein Fischadler-Nest am Steinhuder Meer per Livestream beobachten. Doch nicht nur das. Besucher sind aufgefordert, selbst einen Bogen auszufüllen, verschiedene Details zum Verhalten der Tiere zu notieren. Entsprechende Formulare liegen bereit.

Vielschichtig sind die Möglichkeiten in der neuen Werkstatt, die durchaus Raum für eigene Kreativität bietet, zum Malen, Basteln mit Naturmaterialien oder Modellieren anregt. Wer sich tiefer in die Forscher-Materie einarbeiten möchte, findet ebenso Gelegenheit wie jene, die sich spielerisch der Thematik nähern wollen. Und zum Beispiel Spaß daran haben, an einer Wandtafel Tiere in Kategorien einzusortieren. Nicht alles richtet sich da streng nach Forschermaßstäben, findet sich hier doch auch der Oberbegriff »hässlich«.Wobei der genaue Blick an anderer Stelle im Raum die Schönheit von Krabblern offenbaren kann. Mit - hoffentlich - positivem Effekt auf den Alltag. Wer eine präparierte Gartenkreuzspinne in aller Ruhe mit der Lupe betrachtet hat, reagiert vielleicht künftig mit mehr Verständnis auf diese Lebewesen.

Es sei besonders wichtig, dass Besucher geleitet von eigenen Interessen und Impulsen die Forschungswerkstatt nutzen, sagt Kuratorin Eva Roßmanith. »Wir stehen vermittelnd bereit, geben auf Wunsch Denkanstöße und Fragestellungen an die Hand, bieten aber vor allem Raum und Gelegenheit für entdeckendes Lernen.« Co-Kuratorin Tugba Kalkan ergänzt: »Hier können Objekte angefasst und mit mehreren Sinnen entdeckt werden - beispielsweise ein eigens präparierter Waschbär oder eine Riesenbaumscheibe.«

Die »Aha?! Forschungswerkstatt« ist nicht starr konzipiert, etliche Elemente lassen sich verschieben, um eine flexible Nutzung zu ermöglichen. Gestaltet wurde der neue Raum vom Künstlerkollektiv YRD.works, das laut Museumsangaben »eine kommunikative Rauminstallation« entwickelt habe, die »den Sammlungs- und Arbeitsplatzcharakter von Naturforschenden einfängt«.

Martina Jordan

Hintergrund: Aha?! Forschungswerkstatt« Die »Aha?! Forschungswerkstatt« ist jetzt fester Bestandteil des Senckenberg-Naturmuseums (Senckenberganlage 25 in Frankfurt) und wird durchgehend von Wissenschaftsvermittlern betreut. Sie stellt einen Startpunkt für die Vermittlungs- und Museumsarbeit dar. Geplant ist, dass Forscher und Kuratoren regelmäßig vor Ort von ihrer Arbeit und ihren Projekten berichten. Weil nur eine begrenzte Zahl an Besuchern gleichzeitig den Raum nutzen kann, sind Wartezeiten möglich. Geöffnet ist die Werkstatt Dienstag und Donnerstag von 13 bis 17 Uhr, Mittwoch 10 bis 18 Uhr, Freitag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Die Forschungswerkstatt ist geeignet für Besucher ab acht Jahren. Infos: senckenberg.de (mad)