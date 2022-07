Im Dreieichmuseum treibt die komische Kunst Blüten

Sommerausstellung "Unkraut vergeht nicht - Garten-Cartoons"

Dreieich 21.07.2022 - 11:56 Uhr 2 Min.

Allzu menschlich: Nörgelnder Nachwuchs auch bei Heupferden ein Thema - zumindest in diesem Garten-Cartoon" von Katharina Greve. Foto: Stefan Gregor Sommerausstellung im Dreieichmuseum in der Burg Hayn: Sechs Karikaturisten zeigen "Garten-Cartoons". Foto: Stefan Gregor

Erkennbar an der Passepartout-Farbe lassen sich die Zeichnungen einordnen - grün deutet auf frühlingshafte Themen hin, gelb verortet sich im Sommer, rot und braun verweisen auf herbstliche Motive, blau und grau auf den Winter. Die Ausstellung selbst ist eine Leihgabe des Caricatura-Museums in Kassel. Sechs Meister der komischen Kunst sind mit ihren Werken vertreten, darunter drei Frauen, wie Museumsleiterin Corinna Molitor betont. Kein Normalfall in der eher Männer dominierten Karikaturisten-Szene. Hier in Dreieich (Kreis Offenbach) können sich Besucher nun amüsieren, lächeln, lachen oder die Stirn runzeln, wenn sie die oft farbenfrohen Cartoons von Katharina Greve, Kittihawk, Kriki, Wolf-Rüdiger Marunde, Leonard Riegel und Miriam Wurster betrachten.

Manchmal präsentiert sich ihnen ein opulentes Bild, gemäldeartig und mit viel Farbe, daneben dann eher skizzenhaft angelegte Karikaturen oder solche, die auf klare Linien bauen und beinahe geometrisch wirken. Einige Künstler setzen auf die Bildsprache, fügen nur wenig Texte hinzu, beschränken sich auf einzelne, titelgebende Worte. Andere lassen ihre Protagonisten in einen Dialog treten oder ergänzen ihre Bilder um erklärende Formulierungen.

Allen gemein ist der Witz, der mit ihren Werken transportiert wird. Es geht um Ironie, um Seitenhiebe, schräge Gedanken, entlarvende Handlungen und Worte. Im Mittelpunkt: Garten und Gartenarbeit, Tiere und Pflanzen sowie die Interaktion von Mensch und Natur. Oder auch mal das Gegenteil. Wenn der schlecht gelaunte Mann im Unterhemd vor einer grauen Wand im Liegestuhl sitzt, reicht der Bildtitel »Kein Garten e.V.«, um die Botschaft samt ihrer Komik zu vermitteln.

Für den Sommer, wenn das Museum anlässlich der Burgfestspiele vor seiner Eingangstüre die Öffnungszeiten erweitert und mit den Veranstaltungsterminen kombiniert, dann sollen Besucher keine schwere Kost gezeigt bekommen, erläutert die Museumsleiterin. Traditionell stelle man in dieser Zeit Cartoons aus, sorge mit Karikaturen für heiter-gelöste Stimmung.

Molitor selbst gefällt zum Beispiel die Heupferd-Karikatur mit dem nörgelnden Nachwuchs, die von der Hamburger Cartoonistin Katharina Greve stammt. Oder, auch von einer der drei weiblichen Karikaturisten, Kittihawks sprechende Pflanze, die frustriert mit Blick auf den Menschen erklärt: »Ich hasse ihn, aber er gießt mich.«

Amüsant auf den Punkt gebracht wird da ein Deko-Gartentrend, wenn die Kunden im Baumarkt nach den gewünschten Edelrost-Skulpturen in der Abteilung »nutzloser Tand« suchen sollen. Einfach wunderbar komisch auch die Idee von Leonard Riegel, der einen gefährlichen Trend ausgemacht hat: »Schlimm - viele Bäume zu faul für Photosynthese«.

Dafür belegt die Ausstellung: Beim Thema Garten verfügen diese sechs Cartoonisten durchaus über eine blühende Fantasie. Gut gewachsen und gediehen, mit allerlei Unkraut und angereichert um viele komische Gewächse.

Information: Die Ausstellung »Garten-Cartoons« ist im Dreieichmuseum, Fahrgasse 52 in Dreieich (Kreis Offenbach), bis einschließlich 3. Oktober zu sehen. Geöffnet ist das Museum samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Während der Burgfestspiele - bis 14. August - gelten erweiterte Öffnungszeiten, die Ausstellung kann immer eine Stunde vor Vorstellungsbeginn besucht werden. Informationen: dreieich-museum.de

Martina Jordan