Im Babenhausener Etat klafft ein Loch

Haushaltsplan: Ausgaben sind höher als die Einnahmen - Bürgermeister sieht ein »strukturelles Problem«

Babenhausen 29.11.2022 - 16:03 Uhr 1 Min.

Trotz knapper Kassen will die Stadt Babenhausen im kommenden Jahr in die Feuerwehr investieren.

Trotz schlechter Vorzeichen wird die Stadt jedoch investieren: in eine neue Kita für Hergershausen, ihre Brücken und Straßen, die Friedhöfe und ihre Feuerwehren. Dass der Etat - trotz des hohen Defizits - von der Kommunalaufsicht auch genehmigt wird, da ist sich der Bürgermeister sicher. Ein von der Kämmerei ausgearbeitetes Haushaltssicherungskonzept für die kommenden Jahre wird nämlich mitgeliefert.

In Zeiten, da sich Hiobsbotschaften förmlich überschlagen, gibt es immerhin eine frohe Kunde an die 17.000 Einwohner große Stadtbevölkerung und das Gewerbe: An der Grundsteuer B - einem gerne gewählten Instrument, um kommunale Haushalte aufzustocken - wird nicht gedreht. Es bleibt unverändert bei 495 Prozent sowie stabilen 390 Prozent Gewerbesteuer.

Das, so die Rechnungen der Kämmerei, liegt auch an den städtischen Rücklagen. Von denen kann man 2023 und 2024 noch zehren - dann wäre das Tafelsilber weg und eben doch eine Grundsteueranhebung ab 2025 nötig - und zwar um satte 300 Prozentpunkte. Die Einnahmeseite ruht auf drei Säulen: Gewerbesteuer (sechs Millionen Euro), dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (11,6 Millionen) und den Schlüsselzuweisungen (7,86 Millionen) durch das Land - »aus verschiedenen Gründen liegen diese Ertragsarten in Babenhausen unter den Durchschnitt vergleichbarer Kommunen«, heißt es aus der Verwaltung.

Dafür steigen die Ausgaben: Preistreiber seien die aktuelle Wirtschaftslage, die hohen Energiepreise, die ständig steigenden Kosten für Kinderbetreuung und obendrauf eine Erhöhung der Kreis- und Schulumlage. Rund drei Millionen Euro mehr wird Babenhausen im kommenden Jahr an den Kreis berappen müssen, die Zahlungen nehmen mit 15,4 Millionen Euro einen neuen Spitzenwert ein.

Die dicken Kostenbrocken auf der Ausgabenseite sind außerdem Personalaufwendungen (acht Millionen Euro), Kosten für Sach- und Dienstleistungen (8,5 Millionen) und 4,4 Millionen Euro für Abschreibungen. Knapp 400 Seiten umfasst der Etat mit Investitionsplan und Haushaltssicherungskonzept.

Die CDU, stärkste politische Kraft, begrüßt den vom Bürgermeister vorgelegten Haushaltsentwurf, der ohne Grund- und Gewerbesteuer-Erhöhungen auskommt. »Babenhausen handelt in Notzeiten richtig«, kommentiert die CDU das Zahlenwerk, »die Belastungsgrenze bei der Bürgern angesichts einer Inflationsrate von zehn Prozent wird nicht noch zusätzlich mit kommunalen Steueranhebungen ausgereizt.« Für eine erhebliche Belastung sorgten die Mehrausgaben an Kreis- und Schulumlage an den Kreis Darmstadt-Dieburg. »Ohne diese enorme Summe hätte der Haushalt 2023 sogar einen Überschuss von 500.000 Euro«, so Günther Eckert (CDU).

urs