HR-Film über die Schaafheimer Jesus-Biker

Ausstrahlung am 6. Oktober, am 1. Oktober in "Großer Freiheit"

Schaafheim 30.09.2022 - 15:37 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In seiner Sendereihe begibt sich Richter laut HR auf die Suche nach Menschen, die ihr Glück und ihre Freiheit gefunden haben - dabei trifft er auch auf die »Jesus Biker«. Der Motorradclub wurde 2014 von Thomas Draxler gegründet und besteht aktuell aus rund 40 christlichen Motorradfahrern der unterschiedlichsten Konfessionen. Die Gruppe hat 2019 mit ihrem sogenannten Peace Ride für Aufmerksamkeit gesorgt: Dabei reisten die »Jesus Biker« in einer einwöchigen Tour mit ihren Motorrädern vom Untermain in den Vatikan, um eine vom Papst signierte Harley Davidson dem päpstlichen Missionswerk zu überreichen. Das Werk sollte das »Papst Bike« versteigern, um mit dem Geld den Bau eines Waisenhauses in Uganda zu unterstützen. Der Film des hessischen Rundfunks zeigt nun, was für die »Jesus Biker« alles zur Freiheit gehört - Motorrad fahren, Gemeinschaft und der christliche Glaube. Wer die Akteure des Films und die Filmproduzenten treffen möchte, hat die Möglichkeit, am Samstag, 1. Oktober, um 18 Uhr zur "Vorpremiere" in der Schaafheimer Kleinkunstbühne "Große Freiheit" zu kommen.

Luca Sophie Freund