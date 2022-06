Horbachs Engel hat einen neuen Job

Heimatgeschichte: Das schönste Stück aus der alten Michaelskapelle ist dank privater Initiative gerettet

Freigericht Freitag, 10.06.2022 - 00:00 Uhr

Es ist ei­ne amü­san­te, leicht ver­rück­te Ge­schich­te, wie sie gut in Frei­ge­richts kleins­ten Orts­teil passt - die Ge­schich­te vom Hor­ba­cher En­gel, der for­tan im Pfar­r­heim Gei­st­rei­ches zu be­hü­ten hat. An die­sem Sonn­tag ist Pfarr­fest in Hor­bach. Dann wird das gu­te Stück erst­mals zu be­wun­dern sein.