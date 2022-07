Hoffen auf die Umgehungsstraße

Verkehr: Babenhäuser Stadtverordnetenversammlung gibt grünes Licht für neue Entlastungsplanungen

Babenhausen 14.07.2022 - 18:36 Uhr 2 Min.

Die Bouxwiller Straße ist wegen einer Brückensanierung über Monate gesperrt. Jetzt wälzt sich der gesamte Verkehr durch Babenhausens Innenstadt. Foto: Ursula Friedrich

»Katastrophe - das geht jetzt noch ein halbes Jahr so«, erklärt ein Wirt, der von seinem Arbeitsplatz hinterm Tresen beste Aussichten auf das Verkehrschaos hat. Die Sperrung der Bouxwiller Straße - einer aufwendigen Brückensanierung geschuldet - blockiert die wichtige Nordanbindung Richtung Rodgau. Die aktuelle Situation wirkt wie ein Brennglas: Babenhausen hat viel Verkehr - zuviel, wie man seit Jahrzehnten beklagt.

Dass die Kommunalpolitik Bürgermeister Dominik Stadler am Donnerstagabend im Stadtparlament grünes Licht gab für den Neustart der Planung einer Umgehungsstraße, scheint die logische Folge. Zumal man in der Vergangenheit diverse Bestandserhebungen, Untersuchungen und Studien in Auftrag gegeben hatte. Alle mit ähnlichem Resultat: Es rollt viel Verkehr über die B26 (Darmstadt/Aschaffenburg) und weiter in nördlicher Richtung.

Seit 40 Jahren ein Thema

»Babenhausen kämpft mit dem Thema seit 40 Jahren«, resümiert für die stärkste politische Kraft, die CDU, der Stadtverordnete Frank Fengel, »und die Prognose lautet: Verkehrschaos bis 2030.« Das ist die Essenz des jüngsten Verkehrsgutachtens des Planungsbüros Habermehl & Follmann. 56.000 Kfz-Bewegungen durch die Kernstadt und ein Plus des Individualverkehrs von 33 Prozent bis ins Jahr 2030, prognostizierten die Verkehrsplaner.

Bürgermeister Stadler will - mit den Ergebnissen des Gutachtens gerüstet - den Stier bei den Hörnern packen. Und suchte dabei das politische »Go«, um loszustarten. In den Gesprächen mit Hessen Mobil und anschließend mit dem Hessischen Verkehrsministerium soll ausgelotet werden, was, wie geht - und wer bezahlt. »Es geht darum, die Realisierbarkeit zu besprechen und Fakten zusammenzutragen: Welche Möglichkeiten gibt es und wer ist der Kostenträger?«, so Stadler.

Die Verkehrsplaner hatten in ihrem Gutachten bereits eine Vorzugsvariante ausgedeutet: eine Kombination aus zwei Umgehungsstraßen (Planfall 7). Der Westumfahrung, die zwischen Sickenhofen und Babenhausens Kernstadt von der B26 abzweigt und am nördlichen Stadtrand auf die L3116 mündet. Und die kurze Südumfahrung von der B26 aus Richtung Darmstadt zur Schaafheimer Straße. Schon ein Jahrzehnt zuvor kam ein Consultingbüro zu ähnlichen Ergebnissen, damals war eine Westumgehung für Babenhausen das Mittel der Wahl. Ein Stadtplan aus dieser Zeit, als man für teures Geld eine Machbarkeitsstudie beauftragte, markiert neuralgische Punkte und spielt Chancen durch, die Innenstadt zu entlasten. Stadler: »Der Planfall 7 ist deckungsgleich mit der Westumgehung aus 2012.«

Damals, erinnert sich die grüne Fraktionsvorsitzende Sabine Walz, »hat es gegen die Westumgehung die meistens Widerstände gegeben«. Die Gegenargumente lieferte der Naturschutz. »Ein Trassenverlauf durch Auengebiete, mehrere Brückenbauwerke, gewaltige Kosten - ein Mammutprojekt«, so Walz - die Umgehung würde zudem an der Frankfurter Straße auf den Continentalkreisel Richtung Rodgau stoßen - die Menschen in der aktuell geplanten Reihenhaussiedlung an der Frankfurter »werden sich freuen«.

Einstieg in Diskussion

Weder der Radwegeausbau, noch attraktiverer ÖPNV löse Babenhausens Probleme, konterte Fengel mit Verweis auf die Ergebnisse der jüngsten Untersuchungen. »Wir begrüßen die pragmatische Drucksache des Bürgermeisters - ohne Planfälle - sondern als Einstieg in eine allgemeine Diskussion.«

Die Abstimmung ergab ein heterogenes Bild: die Grünen dagegen, Teile der Freien Wähler (FWB) ebenfalls, drei Enthaltungen (FWB), CDU, SPD, FDP und der Linkenvertreter dafür.

URSULA FRIEDRICH