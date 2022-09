Höhere Kita-Gebühren und vielleicht bald mehr Plätze

Betreuung: Erhöhung der Elternbeiträge in Schaafheim beschlossen - Erweiterung im Ortsteil Mosbach geplant

Schaafheim 16.09.2022

"Wegen Reparaturarbeiten gesperrt" ist derzeit der Spielplatz neben der katholoschen Kita St. Johannes im Schaafheimer Ortsteil Mosbach. Dort könnte eine Containerlösung für eine Ü-3-Gruppe ihren Standort finden. Foto: Klaus Holdefehr

Diese Beiträge sind eigentlich bereits seit 2006 an den Lebenshaltungsindex gekoppelt, sind aber aus verschiedenen Gründen seit 2018 nicht mehr angepasst worden. Die mit der Mehrheit von CDU und FWG gegen die Stimmen von SPD bei Enthaltung der Grünen beschlossene Erhöhung der Stundensätze fällt daher mit einer Steigerung von 13 bis 14 Prozent recht deutlich aus.

Die letzte an den Index gekoppelte Beitragserhöhung hat es für den Zeitraum 2015 bis 2017 gegeben. Im Ü3-Bereich betrug sie gerade einmal 2,6 Prozent, von 20 auf 20,50 Euro. Dieser Satz wurde 2018 bei der Einführung der Sechs-Stunden-Befreiung von Ü3-Kindern durch das Land Hessen für eine Betreuungszeit ab der siebten Stunde pro Monat noch einmal festgeschrieben - und in der Folge unter anderem wegen der Corona-Folgen in der Kinderbetreuung nicht mehr angepasst, wie der Bürgermeister erläuterte, nachdem Roger Fleckenstein für die SPD an den Indexierungsbeschluss von 2006 erinnert hatte. Während der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralph Pittich darauf verwies, dass zum vorliegenden Antragsbündel auch ein erneuter Indexierungsbeschluss gehöre, mit dem künftig eine jährliche Anpassung eingefordert werde.

Weil der ursprüngliche Beschluss über Jahre nicht umgesetzt worden sei, kündigte Sabine Schwöbel-Lehmann die Enthaltung ihrer kleinen Grünen-Fraktion an. Für die SPD beantragte die Fraktionsvorsitzende Stephanie Roth die Zurückstellung der Beitragserhöhung und eine erneute Beratung. Damit scheiterten die Sozialdemokraten aber an der Mehrheit von CDU und FWG.

Der Stundensatz für Ü3-Kinder wird nun von 20,50 auf 23,35 Euro ab der siebten Betreuungsstunde pro Monat steigen. Für die Betreuung von U3-Kindern steigen die Elternbeiträge von 32,50 auf 37 Euro, und zwar für das gesamte Stundenvolumen, weil es hier noch immer keine Freistellung durch das Land gibt. Die neuen Sätze gelten ab dem 1. Januar 2023.

In diesem Kontext berichtete der Bürgermeister auch über Pläne zum Ausbau des Platzangebots. So soll im Röhricheck neben dem Schaafheimer Schwimmbad ein Waldkindergarten mit bis zu 20 Plätzen angesiedelt werden. »Und wir warten auf eine Rückmeldung der katholischen Kirche, des Bistums Mainz, auf unser Kaufangebot für das Gebäude der katholischen Kita im Ortsteil Mosbach.« Die Kita, für die jetzt gerade ein neuer Betreibervertrag mit der Kirche geschlossen worden ist, soll nämlich erweitert werden, und das lässt sich rechtlich am einfachsten bewerkstelligen, wenn die gesamte Immobilie in kommunaler Hand ist. Dort sollen Räume für zwei weitere Gruppen angebaut werden - für zwei U3-Gruppen, von denen eine aber auch zu einer altersgemischten Gruppe werden könnte.

Klaus Holdefehr