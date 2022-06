Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hitzige Debatte steht bevor

Kreistag: Am Montag geht es um den Haushalt

Kreis Darmstadt-Dieburg 16.06.2022 - 13:06 Uhr 1 Min.

Nicht nur diese Aussage weist darauf hin, dass die Debatte über den Doppelhaushalt 2022/23 hitzig werden dürfte. Landrat Klaus Peter Schellhaas und die Kreistagsmehrheit aus seiner SPD und der CDU müssen sich auf scharfe Kritik von mehreren Seiten einstellen.

Im Kern geht es darum, dass das Zahlenwerk dieses und nächstes Jahr hohe neue Schulden vorsieht und zugleich höhere Umlagen, die die 23 Kommunen an den Kreis entrichten sollen. Dies hätte schon in der bislang geplanten Dimension in manchen Städten und Gemeinden eine jährliche Mehrbelastung von mehreren Hunderttausend Euro bedeutet. Die zunächst geplante 1,5-prozentige Erhöhung der Kreis- und Schulumlage auf rund 55 Prozent hatten die 23 Rathaus-Chefs noch zähneknirschend akzeptiert.

Doch darüber hinaus ist nach zwischenzeitlichem Krisengespräch von Kreis und dem Regierungspräsidium als Genehmigungsbehörde für 2023 nun eine weitere Erhöhung von 1,5 Prozent vorgesehen. Sie brächte dem Kreis zwar rund sieben zusätzliche Millionen ein, käme die Kommunen jedoch entsprechend teuer und würde den Kreis bei der Umlagenhöhe hessenweit in eine traurige Spitzenposition hieven. Dagegen haben sich nun alle Bürgermeister in einer gemeinsamen Stellungnahme an den Kreistag gewandt.

Zwischenzeitlich hat sich der Kreisausschuss zwar Gedanken über Einsparungen in Millionenhöhe gemacht, um das Defizit 2022 und 2023 zu verringern. Aus oppositioneller Sicht packen SPD und CDU die strukturellen Probleme des Kreishaushalts aber nicht ausreichend an und verweisen mitunter zu Unrecht auf finanzielle Schäden durch die Corona-Krise und den Krieg in der Ukraine. Durch aktuelle und künftige Sparmaßnahmen sehen weite Teil der Opposition zudem schmerzhafte Einschnitte gerade auf die sozial schwächeren der rund 300.000 Einwohner des Kreises zukommen.

Weil sich die Opposition vom Landrat teils zu spät und unzureichend mit Informationen versorgt und dadurch ihre Mitarbeit beim Haushalt in den Kreisgremien erschwert sieht, wird die Fraktion FW/UWG am Montag einen - von mehreren Fraktionen unterstützten - Antrag stellen, nach dem eine »Kommission zur Haushaltskonsolidierung unter Beteiligung aller Kreistagsfraktionen« gebildet werden soll.

jed