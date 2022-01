HGV Münster richtetFotowettbewerb aus

HGV Münster richtetWettbewerb aus

Münster 18.01.2022

Laut Mitteilung des Vereins sollen die Teilnehmer »mit offenen Augen die besonderen Augenblicke in der täglichen Umgebung erkennen«, dann einfach das Handy zücken und eine Aufnahme machen. Natürlich könnten sich die Fotografen auch Fragen stellen wie: Wo gehe ich in meinem Heimatort am liebsten hin? Was gefällt mir am besten in Münster? Alle Einsendungen werden in einer Ausstellung im Heimatmuseum präsentiert, die Besucher können das schönste Foto wählen, so der HGV. Einsendeschluss ist der 15. Mai. Es ist nur ein Foto pro Teilnehmer zugelassen. Dieses ist per E-Mail an foto@hgv-muenster.de mit Aufnahmezeitpunkt und Ortsangabe zu senden. Weitere Infos gibt es auf der Homepage https://www.hgv-muenster.de, so der Verein.

