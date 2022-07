Hessischer Bauernverband rechnet mit durchschnittlicher Weizenernte

12.07.2022, Hessen, Reinheim: Ein Mähdrescher erntet den Winterweizen auf einem Feld am Geflügelhof Strauß in Reinheim. Die mit Abstand wichtigste Getreideart in Hessen wird zunächst in Südhessen in den nächsten Tagen geerntet. Der Hessische Bauernverband informierte am gleichen Tag über den Stand der Erntearbeiten bei Getreide und Raps. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++ dpa-Bildfunk +++