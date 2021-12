Hessen unterstützt Künstlerinnen mit neuem Stipendium

Frauen in der Kunst sollen gefördert werden

Wiesbaden 17.12.2021 - 15:12 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mehr als 134 Künstlerinnen aller Sparten hätten sich in drei Kategorien um die Unterstützung beworben, wie Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) am Freitag mitteilte. Die Stipendien waren im September erstmals ausgeschrieben worden. Das Geld soll konkret Frauen in der Kunst fördern. «Mehr als die Hälfte der Studierenden an den hessischen Kunsthochschulen sind Frauen – aber trotzdem sind professionelle Künstlerinnen in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit immer noch zu wenig präsent», erklärte Dorn.

Die beiden Hauptstipendien gehen an die Berliner bildende Künstlerin, Bildhauerin und Absolventin der Städelschule, Maria Loboda, sowie an die Frankfurter Choreographin und Performancekünstlerin Joana Tischkau. Loboda plane eine temporäre Skulptur «Hessisches Plastiglomerat» in Frankfurt, die auf Recherchen über in Hessen neu aufgetauchte Gesteinsformen und Geologien fuße, teilte das Ministerium mit.

dpa