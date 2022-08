Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hessen möchte zusätzlichen Abschluss für Jura-Studierende

Bachelor of Laws

Wiesbaden 30.08.2022 - 14:11 Uhr < 1 Min.

Foto: dpa

Wie das Justizministerium in Wiesbaden am Dienstag bekanntgab, möchte das Land bei der Herbstkonferenz der Justizministerinnen und -minister die bundesweite Einführung eines Bachelor of Laws vorschlagen.

Dieser Abschluss soll laut Ministerium in das herkömmliche Jura-Studium integriert werden. Um ihn zu erhalten, müssten Jura-Studierende neben der Zulassung zum ersten Staatsexamen sogenannte «Schwerpunktbereichsleistungen» vorweisen. Diese Schwerpunkte könnten sich an verschiedenen Universitäten unterscheiden. Das hessische Justizministerium sieht darin eine Absicherung für die Studierenden und eine Chance für die Universitäten und den Arbeitsmarkt.

dpa