Hessen lockert Einstellungskriterien für Richter

Hoher Personalbedarf

Wiesbaden 07.09.2022 - 12:27 Uhr < 1 Min.

Neben angehenden Richtern benötigen auch zukünftige Staatsanwälte in Hessen bald weniger Punkte im Staatsexamen.

Für eine Bewerbung reichen künftig bereits insgesamt 15 Punkte in beiden Staatsexamen, bislang waren es 16 Punkte gewesen, wie Justizminister Roman Poseck (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Dies habe der Richterwahlausschuss auf seinen Vorschlag hin beschlossen.

Weniger Punkte im Staatsexamen nötig

Demnach sind künftig für Bewerberinnen und Bewerber im zweiten Staatsexamen 7,5 Punkte erforderlich - nach bislang 8 Punkten. Bei besonderen Umständen, zum Beispiel beruflicher Vorerfahrung, können ausnahmsweise auch 7 Punkte im zweiten Staatsexamen genügen.

Offene Stellen durch Doppelhaushalt

«Wir können nun in Anbetracht des hohen Personalbedarfs auf ein größeres Bewerberfeld zurückgreifen», erläuterte Poseck. Aufgrund der zu erwartenden zusätzlichen Stellen im Doppelhaushalt 2023/2024 würden demnächst sogar noch mehr Nachwuchskräfte benötigt.

Der Richterwahlausschuss ist ein Verfassungsorgan. Er muss der Einstellung von Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten sowie der Lebenszeiternennung von Richtern zustimmen. Das Gremium besteht aus Abgeordneten des Landtags, Vertreterinnen und Vertretern der Gerichtsbarkeiten sowie einem Vertreter der Anwaltschaft.

