Haushaltsloch durch Steuererhöhung stopfen?

Stadtparlament: An einer möglichen Anhebung der Grundsteuer scheiden sich in Babenhausen die Geister

Babenhausen 19.11.2021

Eine halbe Stunde intensiver Diskussionen zwischen Bürgermeister Dominik Stadler (parteilos) und den fünf Fraktionsvorsitzenden standen vor der Parlamentssitzung am Donnerstagabend. Es ging ums Geld. Die Verabschiedung des Haushalts 2022 beschäftigt Politik und Verwaltung seit Wochen. Die finanzielle Situation der Stadt ist immens angespannt - dafür steht etliches an wichtigen Zukunftsinvestitionen an, wie der Bau einer Kindertagesstätte im Ortsteil Hergershausen.

Ein Blick auf die Zahlen ist ernüchternd: Für 2022 stehen im ordentlichen Haushalt 34 Millionen Euro Einnahmen und 39,5 Millionen Euro Ausgaben. Das über fünf Millionen Euro-Loch kann zwar aus außerordentlichen Rücklagen gestopft werden, doch für 2023 bis 2025 steht eine Anhebung der Grundsteuer B, aktuell bei 495 v. H., um 100 Prozentpunkte im Raum, um einen ausgeglichenen Etat hinzubringen. Nur so, dies begründet Bürgermeister Dominik Stadler in dem Magistratsantrag zum Haushaltssicherungskonzept, könne ein genehmigungsfähiger Etat verabschiedet werden.

Angesichts der Folgen der Coronapandemie und Ertragseinbußen bei den Schlüsselzuweisungen könnten nur »erhebliche Einsparungen« oder eine Steuererhöhung »Planungssicherheit für die Folgejahre« bringen. Der Magistrat empfiehlt die Grundsteuer B-Anhebung auf dann 595 Prozentpunkte in 2023.

Für die stärkste Fraktion im Parlament, die CDU, ist ein Dreh an der Grundsteuer B tabu. Gemeinsam mit den Freien Wählern Babenhausen (FWB) brachte die CDU einen Änderungsantrag zum Haushaltssicherungskonzept auf den Weg - letzteres ist für einen genehmigten Etat zwingend.

Für die CDU erklärte der Fraktionsvorsitzende Rolf Gründling: »Das Haushaltssicherungskonzept soll so überarbeitet werden, dass eine Anhebung der Grundsteuer B nicht nötig ist.« Die dann fehlenden 600.000 Euro Einnahmen sollen über die Gewerbesteuer generiert werden. Seine Kritik: Steueranhebungen seien die »Ultima Ratio« - der letzte Ausweg -, vorher müsste der Magistrat mögliche Sparmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ausschöpfen.

Nicht nur aus der FDP hagelte es Kritik: »Ich halte es für unseriös, aufgrund einer Wahlaussage jetzt die Gewerbesteuer hochzurechnen«, so Fraktionschef Manfred Willand Richtung CDU, »das ist unverantwortlich. Das Manipulieren von Zahlen halte ich für gefährlich.«

In der hintersten Reihe schüttelte auch Kämmereichefin Corinna Pirang den Kopf: »Unseriös«, so das Urteil der Fachfrau: »Ich habe für 2022 schon einen optimistischen Ansatz von fünf Millionen Euro Gewerbesteuer gewählt.« Dies sei auch ein Resultat aus Gesprächen mit der Konversionsgesellschaft Kaserne Babenhausen. 4,2 bis 4,3 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen seien realistisch, alles andere spekulativ. Der Antrag von CDU/FWB, der mit schmaler Mehrheit gegen das Nein von SPD, FDP und Grünen durchging (18:16), sei ein »einfaches Schönrechnen«, meinte Pirang.

Die Fachfrau erläuterte auf Nachfrage: Damit 600.000 Euro aus der Gewerbesteuer tatsächlich im städtischen Säckel landen, müsse das Dreifache der Summe generiert werden. Die Schul- und Kreisumlage steigen und die Schlüsselzuweisungen für Babenhausen sinken, wenn sich die Gewerbesteuereinnahmen verbessern. Pirang warnt vor dem »fingierten Aufstocken der Gewerbesteuer«.

Über das eigentliche Zahlenwerk, den Haushalt 2022, wird in der nächsten Sitzung des Finanzausschusses am Donnerstag, 2. Dezember, erneut debattiert.

Unstrittig ist, dass der Stadt Etliches ins Haus steht. Fest geplant ist die neue Kita, ein Beschluss über zu Sanierung und /oder Neubau der Stadthalle soll fallen, die Kitakosten steigen und die grundhafte Erneuerung der Ziegelhüttenstraße, aber auch Investitionen an der Kläranlage stehen an.

Ursula Friedrich