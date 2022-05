Hausarztpraxis im eigenen Haus

Medizin: Arztehepaar Welbers zieht von Schaafheim nach Babenhausen-Langstadt um - Eröffnung zum Jahreswechsel geplant

Babenhausen 02.05.2022

Maximilian und Miryam Welbers sind zuversichtlich, dass Sie zum Jahreswechsel ihre Landarztpraxis eröffnen können, die sie derzeit in ihrem Haus in Langstadt einrichten.

Dem Ärztehaus fühlt sich der Schaafheimer auch deshalb verbunden, weil seine Eltern, ein Mediziner-Ehepaar, das SCHAAZ einst mit gründeten. Doch mittlerweile sei das Verhältnis von Privat- und Arbeitsleben aus dem Gleichgewicht geraten, sagt der zweifache Familienvater. »Ich spürte immer stärker, dass ich niemandem mehr wirklich gerecht werden kann. Weder meinen Patienten, noch meiner Familie.«

Mit einer eigenen Hausarztpraxis, in die Miryam Welbers nach Abschluss ihrer Weiterbildung zur Fachärztin einsteigen wird, möchte das Ärzte-Ehepaar nicht nur die Work-Life-Balance verbessern. Sie möchten auch die »Medizin des 21. Jahrhunderts« in den ländlichen Raum bringen. In die Praxisgestaltung fließen Erkenntnisse aus den vergangenen zwei Pandemie-Jahren ein. Getrennte Zugänge, davon ein barrierefreier, sowie ein Isolierzimmer sollen Kontakte mit möglicherweise infektiösen Patienten verhindern. Video-Sprechstunden sollen auch über die Distanz die Verbindung zu Patienten aufrechterhalten, die nicht mobil oder gerade in Quarantäne sind. Zudem sieht das Arzt-Ehepaar in Babenhausen einen Ort, in dem es perspektivisch einen Mangel an haus- und fachärztlicher Versorgung geben wird.

Nicht nur perspektivisch, sagt Bürgermeister Dominik Stadler (parteilos). »Schon jetzt sind wir im Babenhäuser Stadtgebiet unterversorgt. Kreisweit beträgt der Versorgungsgrad 87 Prozent, was einen sehr guten Wert darstellt. In Babenhausen sieht es jedoch anders aus. Unser Versorgungsgrad liegt nur knapp über 60 Prozent, sodass wir bereits jetzt einen Mangel haben.« Wenn das ehemalige Kasernengelände Kaisergärten entwickelt ist und die Einwohnerzahl Babenhausens um mehr als 2000 Menschen wächst, werde sich die Situation weiter verschärfen.

»Wir möchten daher jeden Haus- und Facharzt bei der Ansiedlung in unserer Stadt unterstützen und ein attraktives Umfeld bieten«, sagt Bürgermeister Stadler. Schon in einer frühen Planungsphase solle sich jeder Mediziner, der sich mit einer Praxis auf dem Land niederlassen wolle, an die Stadtverwaltung wenden. »Dort findet man immer ein offenes Ohr.« Maximilian und Miryam Welbers bestätigen, dass die Stadt sie in baurechtlichen Fragen und bei der Vermittlung an Förderstellen unterstützt habe.

Um die Daseinsvorsorge im ländlichen Raum zu verbessern, werde ihr Vorhaben mit Mitteln aus dem europäischen Leader-Programm gefördert, erzählt Maximilian Welbers. Der vorzeitige Maßnahmebeginn ist bereits genehmigt, sodass die Landärzte zuversichtlich sind, ihre Praxis wie geplant zum Jahreswechsel eröffnen zu können.

Melanie Schweinfurth