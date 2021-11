Hanauer Weihnachtsmarkt findet statt

Budenzauber unter 3G-Bedingungen ab Montag

Nach der Ministerpräsidentenkonferenz vom Donnerstag und dem anschließenden Statement des Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier habe man sich im Hanauer Rathaus am Freitag auch mit Vertretern von Ordnungsamt, Hygieneteam und Stadtmarketing eingehend beraten und beschlossen, den Weihnachtsmarkt nicht abzusagen, so die Stadt in ihrer Mitteilung weiter.

Es werde - wie angekündigt - einen Zaun rund um den Weihnachtsmarkt sowie strenge Einlasskontrollen durch Sicherheitspersonal geben; außerdem herrsche Maskenpflicht in Gedrängesituationen. Die maximale Besucherzahl für den Weihnachtsmarkt habe man auf 1250 Personen festgelegt. Das entspreche 2,5 Quadratmeter Verkehrsfläche je Besucher - eine Zahl, die aber höchstens in absoluten Stoßzeiten erreicht werde.

In den wenigen geschlossenen Hüttenbereichen auf dem Gelände gelte 2G. Der Nachweis, ob jemand geimpft oder genesen sei, müsse streng durch die jeweiligen Betreiber kontrolliert werden. Aber auch städtischerseits werde regelmäßig kontrolliert.

Vorgesehen sind laut Mitteilung drei kombinierte Ein- und Ausgänge zum Weihnachtsmarkt an den Ecken Fahrstraße, Hammerstraße und Nürnberger Straße. Außerdem werde es zwei zusätzliche Ausgänge geben: einer im Durchgang zwischen Kiosk und Weinladen und ein weiterer an der Ecke Römerstraße bei der Tiefgarageneinfahrt.

Erst vor vier Wochen hatte der Magistrat grünes Licht für den Weihnachtsmarkt unter Corona-Bedingungen gegeben. Durch eine Reduzierung der Hüttenzahl um zehn und den entfallenden Weihnachtsbaumverkauf konnten die Abstände spürbar vergrößert werden.

»Der Weihnachtsmarkt wird anders sein als wir ihn bisher erlebt haben, aber wir unternehmen große Anstrengungen, damit die Menschen der Region die bevorstehende Adventszeit in der Innenstadt auch unter sicheren Corona-Bedingungen genießen können«, wird Oberbürgermeister Claus Kaminsky in der Mitteilung der Stadt zitiert. Hinter dem Entschluss für den Weihnachtsmarkt stehe eine schwierige Abwägung. »Aber basierend auf der Tatsache, dass es sich um eine Veranstaltung im Außenbereich handelt und wir sehr große Vorsichtsmaßnahmen treffen, haben wir uns entschlossen, den Menschen in der Region ein bisschen Weihnachtsfreude zu gönnen und des Weiteren den Schaustellern und Standbetreibern zu ermöglichen ihren Lebensunterhalt zu verdienen«, so Kaminsky. Zudem sei der Weihnachtsmarkt auch ein wichtiger Frequenzbringer für den leidgeplagten Hanauer Einzelhandel.

