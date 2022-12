Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hanauer Straße bleibt gesperrt

Erlensee 11.12.2022 - 18:32 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Hanauer Straße in Erlensee bleibt an den Feiertagen zu. Foto: Stadt Erlensee

Es wird nicht möglich sein, den Teilabschnitt der Baumaßnahme Hanauer Straße zwischen dem Aldi-Kreisel und Landesstraße L 3193 vor den Weihnachtsfeiertagen fertigzustellen, heißt es aus dem Rathaus in Erlensee.

Die Verzögerungen entstehen bei den Kabelarbeiten für die neue Lichtsignalanlage an der Hanauer Straße. Die empfindlichen Steuerkabel der Anlage können bei frostigen Temperaturen leicht brechen, so die Projektsteuerung. Die Baufirma wird daher erst im neuen Jahr die Lichtsignalanlage in Betrieb nehmen können. Die Umleitung über die Straße »Auf dem Hessel« bleibt solange für den Verkehr erhalten, und die Landesstraße L 3193 wird zweispurig befahrbar sein.

joe