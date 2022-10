Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hanauer Stadtpolizist brutal geschlagen

Gewalt: Drei Männer attackieren 37-Jährigen

Hanau 05.10.2022 - 15:18 Uhr 1 Min.

Die Polizei, die bislang keine Pressemitteilung herausgegeben hat, bestätigte gestern Informationen des Hanauer Anzeigers. Demnach war der Stadtpolizist kurz nach 11.30 Uhr mit einem Dienstwagen in der Langstraße unterwegs, als jemand winkte und ihn zum Anhalten bewegte. Dass der 37-Jährige ausstieg, offenbar um zu schauen, was passiert ist, wurde ihm zum Verhängnis. Und auch die Tatsache, dass er allein unterwegs war. Das ist keineswegs üblich. Angeblich soll der Stadtpolizist zuvor etwas abgeholt haben, saß deswegen allein im Wagen. Nach dem Aussteigen soll der 37-Jährige beleidigt und angepöbelt worden sein, so eine Polizeisprecherin auf Anfrage.

Demnach wurde er von drei Männern im Alter von 26, 29 und 32 Jahren angegangen. Es ist auch davon die Rede, er sei mit dem Handy gefilmt worden. Dann ging wohl alles ganz schnell: Einer der Männer soll den Stadtpolizisten von hinten heftig geschlagen haben. Der Mann ging zu Boden, soll in den Eingang der Gaststätte gefallen, möglicherweise sogar hineingezogen worden sein, so ein Insider. Jedenfalls wurde er weiter traktiert und heftig geschlagen.

Der 37-Jährige wurde so schwer verletzt, so die Polizeisprecherin, dass er »einige Tage« stationär im Krankenhaus behandelt werden musste, unter anderem wegen Gesichtsverletzungen.

Zum Hintergrund der Tat gibt es bislang wenig Greifbares. »Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen«, so die Polizeisprecherin. Es gebe einen Augenzeugen. Nach Recherchen des Hanauer Anzeigers soll der Stadtpolizist einen der Schläger unlängst wegen eines Vergehens belangt haben. Bestätigt ist das aber nicht.

Ordnungsamtsleiter Thorsten Wünschmann, der sich wegen des laufenden Verfahrens nicht zum Ablauf äußern will, zeigt sich entsetzt über die brutale Gewalt gegen den Stadtpolizisten. »Das ist eine ganz neue Qualität« und dürfe nicht ohne Weiteres hingenommen werden.

Christian Spindler