Hanauer Schwanenbrunnen sprudelt wieder

Jetzt sprudelt der Schwanenbrunnen am Beethovenplatz wieder. Foto: Stadt Hanau

Über diese eine Ungewöhnlichkeit hinaus hat der federführende städtische Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service (HIS) eine zweite zu vermelden: Ein Nachbar vom Beethovenplatz beteiligt sich mit einer Geldspende an den Sanierungsarbeiten. Seine Begründung: Er habe sich häufig auf eine der drei Bänke im Rasenrondell des Kreisverkehrs gesetzt und das Wasserrauschen des Brunnens genossen.

Rund 90.000 Euro gibt HIS im Schnitt jedes Jahr für die Brunnenpflege aus, so Betriebsleiter Markus Henrich. Dazu gehörten das Warten und Reparieren, Energie- und Wasserkosten sowie Baumaterial - die Personalkosten nicht mit eingerechnet. Etwa 10.000 Euro kämen für den Schwanenbrunnen jetzt hinzu. Dieses Geld sei nötig gewesen, um am einzigen in Hanau erhaltenen Brunnen aus dem 19. Jahrhundert die schadhafte Abdichtung zu erneuern.

jo