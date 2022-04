Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hanauer Museumszug wieder unter Dampf

Ausflug: Hanauer Verein bietet Fahrt im historischen Zug zum Bahnhofsfest nach Stockheim an

Hanau 15.04.2022 - 13:11 Uhr < 1 Min.

Der Sonderzug der Museumseisenbahn Hanau fährt nach zweijähriger Pause wieder. Hier ist er im Bahnhof Laufach zu sehen.

Auf dem dortigen Bahnhofsfest wird der Sonderzug gegen 12 Uhr erwartet. Neben verschiedenen Verkaufsständen sowie einer Oldtimer-Ausstellung hat der dortige Modellbahnhof im Bahnhofsgebäude geöffnet. Hier kann man die große Modellbahnanlage bewundern.

Am Samstag, 23. April, fährt der Zug ab Hanau Hauptbahnhof mit den Zustiegshalten Frankfurt-Süd und Bad Vilbel sowie anschließend über die Strecke der Niddertalbahn, im Volksmund als "Stockheimer Lieschen" bekannt. Am Folgetag, Sonntag, 24. April, beginnt die Fahrt ebenfalls wieder gegen 10 Uhr im Hanauer Hauptbahnhof und erreicht über den Unterwegs-Zustieg Nidderau den Bahnhof von Friedberg, ebenfalls Zustiegshalt. Von nun an wird bis Nidda die landschaftlich reizvolle Strecke der "Horloftalbahn" befahren, um kurz danach Stockheim zu erreichen.

Um 15.30 Uhr setzt sich der Zug jeweils wieder für die Rückfahrt zu den jeweiligen Unterwegshalten in Bewegung. Der Ausgangsbahnhof Hanau wird gegen 17.30 Uhr wieder erreicht.

Der Fahrpreis beträgt ab Hanau 35 Euro; Kinder und Familien fahren ermäßigt. Die Fahrkarten selbst gibt es nur im Vorverkauf auf der Homepage https://www.museumseisenbahn-hanau.de oder unter Tel. 0179/6783054 (Montag und Donnerstag 17 bis 20 Uhr).

