Hanau ist jetzt Hessens kleinste Großstadt

Kommunen: Zahl von 100.000 Einwohnern erreicht - Berufsfeuerwehr zwingend - Hoffen auf wirtschaftlichen Effekt

Hanau 22.09.2021

»Dieser neue Status ist uns nicht in den Schoß gefallen, sondern Ergebnis unseres Wirkens in vergangenen Tagen, die geprägt waren von Mut zur Veränderung und Gestaltungswillen«, erinnert Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky daran, dass letztlich die wegweisende Entscheidung für den Stadtumbau und die Bewältigung der Konversionsaufgaben die Grundlage geschaffen haben für das Wachstum, das am Ende den angestrebten Schritt zur Großstadt gebracht hat.

Die Veränderungen für die künftigen Großstadtbürgerinnen und -bürger sind überschaubar. Lediglich für die Feuerwehr ergibt sich mit dem Erreichen der 100.000 zwingend die Neustrukturierung als Berufsfeuerwehr. Dieser Prozess ist jedoch vorausschauend bereits längst auf den Weg gebracht worden. Der Status Berufsfeuerwehr ist seit Januar dieses Jahres erlangt worden. Wichtiger ist diese positive Entwicklung für Hanau als Wirtschaftsstandort, da die Stadt künftig im überregionalen Monitoring deutlich sichtbarer wird und stärker in den Fokus für ansiedlungswillige Unternehmen rückt. Auch mit Blick auf den Einzelhandel ergibt sich die positive Implikation, dass einige der besonders beliebten Filialisten ausschließlich in Kommunen über 100.000 Einwohner investieren.

Mit einem neuem Imagefilm will Hanau seine Bemühungen im Bestreben, neue Unternehmen anzuwerben, intensivieren.

Während sich für die Großstadt Hanau also vor allem eine Imagegewinn ergibt, werden die Veränderungen, die sich mit der angestrebten Kreisfreiheit ergeben, sehr viel weitreichender sein. Dabei ist es kein Muss, dass eine Großstadt kreisfrei wird. Bei der Gebietsreform 1974 wurden allerdings alle Städte, die die mindestens 100.000 Einwohner hatten, kreisfrei. Dahinter steht der Gedanke, dass für die Unabhängigkeit vom Landkreis maßgeblich ist, ob eine Stadt die dann an sie fallenden Aufgaben sowohl organisatorisch, personell als auch finanziell erfüllen kann, also hinreichend leistungsfähig ist. Als Sonderstatusstadt hat Hanau bereits heute einige der Aufgaben in eigener Hand, die üblicherweise beim Landkreis angesiedelt sind, beispielsweise die Schulträgerschaft. Auch die Übernahme der Zulassungsstelle zum 1. Januar 2021 erfolgte bereits mit Blick auf die Kreisfreiheit, deren Umsetzung jetzt möglichst zeitnah angestrebt wird.

Übrigens wird Hanau in naher Zukunft noch einmal offiziell die 100.000-Einwohnergrenze überschreiten, denn nach den Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamtes, die auf den Erhebungen des Zensus' basieren, leben aktuell nur 97.137 (Stand 31.12.2020) Menschen in Hanau. Das Kommunale Gebietsrechenzentrum erfasst dagegen die täglichen Veränderungen durch Zuzug und Wegzug sowie durch Geburt und Tod, deshalb hat sich die Stadt entschieden, sich auf diese Zahlen zu beziehen.

Originalmitteilung der Stadt Hanau (gekürzt)

Pressestelle der Stadt Hanau