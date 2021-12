Hanau: Impfung im Einkaufszentrum

Dies hat das Forum Hanau mitgeteilt. Beim Zutritt in das Einkaufszentrum gilt Maskenpflicht. Bereits Mitte September hatte das Forum Hanau als eines der größten Shopping-Center in Hanau und dem Rhein-Main-Gebiet eine Impfstelle zur Verfügung gestellt. Das Forum eigne sich nicht nur wegen seiner zentralen Lage in der Innenstadt, sondern erfülle auch sämtliche Hygiene- sowie Abstands-Anforderungen. Im Rahmen der »Dein-Pflaster«-Aktion des Main-Kinzig-Kreises ist es die mittlerweile siebte Impfstelle im Kreis. Die Ärztinnen und Ärzte verimpfen im Forum Hanau vorerst das Vakzin von Moderna, eine vorherige Terminanmeldung ist nicht nötig, so die Pressemitteilung weiter. Es wird gebeten Personalausweis, Versichertenkarte und (wenn möglich) seinen Impfausweis mitzubringen.

