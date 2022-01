Haltung zeigen gegen Extremisten

Einstimmig schloss sich die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am Freitag dem Aufruf der Main-Kinzig-Kreisspitze an, den unangemeldeten Demonstrationen ein starkes »Wir« für Offenheit, Solidarität und Respekt entgegenzusetzen. Unter anderem weisen Landrat Thorsten Stolz (SPD) und seine beiden hauptamtlichen Beigeordneten in dem Papier auf die oft extremistischen Urheber der vorgeblich demokratisch motivierten Rundgänge und deren Schein-Charakter als friedliche Opposition gegen Corona-Vorschriften hin. Die bewusste Umgehung des andererseits geforderten Versammlungsrechts dürfe nicht verharmlost werden. Der Dringlichkeitsantrag, dem Aufruf mit inzwischen rund 3000 Unterzeichnern beizutreten, kam in Großkrotzenburg von sämtlichen Fraktionen der Gemeindevertretung.

Oliver Klemt