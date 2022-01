Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hallen, Wehren, Gewerbe und Bad

Stadtentwicklung: Viele Aufgaben in Babenhausen - Schwierige finanzielle Rahmenbedingungen

Babenhausen 09.01.2022 - 12:38 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Neues Löschfahrzeug für die Langstädter Feuerwehr: Dafür muss die Halle erweitert werden. In Babenhausen stehen anno 2022 viele Investitionen an. Foto: Ursula Friedrich

Und mit der Entwicklung des Stadtquartiers Kaisergärten bald noch ein paar Tausend mehr.

Der Investitionsstau an der kommunalen Infrastruktur wie Straßen, Brücken, Gebäuden, Kanal- und Trinkwassernetz wurde schon vor Jahren auf über 200 Millionen Euro geschätzt. Mit Blick auf die Kapazitäten in der Verwaltung, die zur Verfügung stehenden Mittel und die größten Bedarfe wird in 2022 manches angegangen - anderes muss warten.

Die finanziellen Rahmenbedingungen sind schwierig. 34 Millionen Euro Einnahmen werden 2022 erwartet, ein über fünf Millionen Euro großes Loch im Etat muss aus Rücklagen gestopft werden.

»Ernüchtert, ja«, sagt Dominik Stadler, der bald sein erstes Jahr als Bürgermeister bewältigt hat, aber nicht aufsteckt, sondern den städtischen Gebäudebestand auf den Prüfstand hebt.

Da wurde lange Zeit aufgeschoben, wie das aktuelle Beispiel der maroden Stadthalle zeigt. Ob Abriss und Neubau oder Sanierung - diese Entscheidung ist noch immer nicht gefallen. In der AG Hallen wird intensiv gearbeitet, in der Februarsitzung des Bauausschusses soll ein Sanierungskonzept zu allen städtischen Hallen vorliegen: Geht es nach dem Bürgermeister, werden zunächst die Markwaldhalle (Langstadt) und das Bürgerhaus (Hergershausen) parallel saniert und für die Stadthalle Babenhausen eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.

Ganz oben auf der Liste stehe der Neubau der Kita Hergershausen, so der Bürgermeister. Der Bau der geplanten Betreuungseinrichtung ist ausgeschrieben, noch im Januar soll der Zuschlag erteilt werden. Dann geht es in die Planungen. »Wenn es gut läuft, kann Ende 2022 der erste Spatenstich erfolgen«, erklärt der Bürgermeister. Rund vier Millionen Euro sind für den Kitabau neben der Grundschule eingeplant.

Nicht ganz so optimistisch schaut der Verwaltungschef auf den Zeitplan in der Ziegelhüttenstraße: Hier wollte man mit der grundhaften Straßensanierung längst weiter sein. »Aber im vorderen Straßenbereich waren die Randsteinbegrenzungen nicht lieferbar«, es herrscht quasi Stillstand - und der hintere Straßenabschnitt wird erst noch angegangen.

Um den Gewerbestandort Babenhausen fortzuentwickeln, sei das »vordringliche Ziel«, Im Riemen III Baurecht zu schaffen. Die so entstehende Gewerbefläche soll veräußert werden. Knapp 1,12 Hektar, derzeit noch Sportgelände, stünden dann für weitere Unternehmen zur Verfügung.

Die Zukunft der Feuerwehren und damit der allgemeinen Sicherheit rückt 2022 gleich mehrfach in den Fokus: Die Feuerwehr Langstadt wird 2023 ein neues Staffellöschfahrzeug erhalten - dafür ist das Bestandsgebäude zu klein und der Neubau der Fahrzeughalle muss planerisch angegangen werden. Auch die Feuerwehr Babenhausen soll einen Erweiterungsbau erhalten und zwischen Hergershausen, Sickenhofen steht der Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrstützpunkts an. Ein Meilenstein für die Wehr - doch zunächst muss für das ausgedeutete Grundstück Baurecht geschaffen werden.

Ein bisschen an die Peripherie, aber nicht von der Agenda gerückt ist das Schwimmbad: Die Technik, die Umkleiden (Sanierungskosten geschätzt 770.000 Euro) und das Kleinkinderbecken (etwa 500.000 Euro) sind die Sorgenkinder. Sukzessive wird angepackt.

Für das neue Jahr wünscht sich der Verwaltungschef, »dass ich irgendwann gestalten kann und nicht nur Löcher stopfe.«

URSULA FRIEDRICH