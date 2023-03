Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Haareschneiden für Erdbebenopfer

Babenhausen 15.03.2023 - 17:25 Uhr < 1 Min.

Die Friseurinnen organisierten mit ihrem Team ein Benefiz-Haaresschneiden. Foto Ursula friedrich

Die Friseurinnen organisierten mit ihrem Team daher ein Benefiz-Haareschneiden. »Schon unter der Woche spendeten unsere Kunden großzügig«, so Hülya Deniz. Im Salon »Nazan & Team« verschönerten sie ihre Kunden, ohne Gage und Terminvergabe. Am Abend stand ein Betrag von über 3800 Euro, der zu gleichen Teilen an beide betroffene Länder fließt. /Foto:

urs Friedrich