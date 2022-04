Guter Rat für Schuldner: Ernst Johann Schnatze hilft in Schaafheim und Babenhausen

Über 400 Fälle in mehr als 20 Jahren

Babenhausen 26.04.2022 - 12:42 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ernst Johann Schnatze

In solchen Fällen gibt es ein Beratungsgespräch, bei dem die Fakten auf den Tisch kommen. Es ist eine Vollmacht zu unterschreiben, dass der Schuldnerberater im Namen des Schuldners mit dem Gläubiger verhandeln darf. Dann teilt Schnatze beispielsweise einer Bank mit, dass bei dieser Schuldnerin nie und nimmer etwas zu holen sein wird und es deshalb geraten ist, die Forderung niederzuschlagen und abzuschreiben. »Solche Abschreibungen sind bei denen sowieso schon eingepreist«, sagt der Pädagoge im Ruhestand, und sein Tonfall lässt ahnen, dass sein Verhältnis zu Banken nicht das beste ist.

Schnatze war Lehrer, hat die Goetheschule in Dieburg geleitet. Und er war kommunalpolitisch organisiert, saß als Mitglied der CDU im Babenhäuser Magistrat. Mit dem beruflichen Ruhestand wuchs der Gedanke, sich als Schuldnerberater zu engagieren. »Ich habe dann einige Semester Seminare an der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt besucht - vor allem wegen der juristischen Grundlagen. Damit habe ich ein Zertifikat erhalten, das mich legitimiert, Schuldner bei ihren Gläubigern zu vertreten. Schuldnerberater ist aber keine geschützte Berufsbezeichnung. Auf diesem Feld sind beispielsweise etliche Bewährungshelfer tätig.«

Es gibt auch eine andere Schuldenfalle: die Aufnahme von Krediten zur Erfüllung von Konsumwünschen oder - noch schlimmer - zur Bestreitung des Lebensunterhalts. Oder zur Umsetzung nicht ganz durchdachter Geschäftsideen. Schnatze schildert den Fall eines Paares mit Migrationshintergrund, das mitten in der Corona-Pandemie eine Café-Bar eröffnen wollte - und dafür von Banken insgesamt 100.000 Euro Kredite erhielt. »Oft sind die Banken da zu großzügig, vernachlässigen ihre Pflicht, die Kreditwürdigkeit ihres Kunden gründlich zu prüfen, und das wohl auch deshalb, weil Mitarbeitende für den Abschluss von Kreditverträgen mit Provisionen belohnt werden.«

Die Pandemie hat jedoch nicht unbedingt den Charakter der Problemfälle verändert, aber die Beratungspraxis. »Es gab immer noch ein erstes Beratungsgespräch, weil ja auch eine Vollmacht unterschrieben werden muss, aber alles andere ist dann telefonisch erledigt worden«, schildert Schnatze die Veränderungen. »Und Dokumente lassen sich ja auch mit dem Handy fotografieren.«

Als Wirkungsfeld hat sich der Schuldnerberater zunächst das benachbarte Schaafheim ausgesucht, weil er sich in Babenhausen als Kommunalpolitiker zu eng ins örtliche Leben eingebunden sah. Später hat ihn Gabi Coutandin als Bürgermeisterin auch für seine Heimatgemeinde gewonnen. »Schaafheim und Babenhausen sind in dieser Hinsicht unterschiedlich«, hat Schnatze festgestellt. »In Schaafheim ist die Gesellschaft homogener, in Babenhausen gibt es mehr Klienten mit Migrationshintergrund. Dafür gibt es in Babenhausen auch eine anerkannte Beratungsstelle.«

Als anspruchsvollste, aber auch lohnendste Aufgabe sieht es der Schuldnerberater, Menschen aus der Schuldenfalle zu befreien und dabei in die Lage zu versetzen, finanziell wieder auf eigenen Beinen zu laufen. Dabei hilft das Instrument der Verbraucherinsolvenz, für die mit allen Gläubigern Kompromisse ausgehandelt werden müssen, deren »Wohlverhaltensfrist« aber von sechs drei Jahre verkürzt worden ist.

Klaus Holdefehr