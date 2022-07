Gute Bilanz für Häuser des Jugendrechts - Jugendliche laut Studie seltener rückfällig

Zukunftsperspektiven schaffen

FRANKFURT 18.07.2022 - 19:02 Uhr 1 Min.

Studie belegt Vorteile des Hauses des Jugendrechts. Foto: Boris Roessler (dpa)

Der Vorteil ist, dass man regelmäßig miteinander ins Gespräch kommt und keine Informationen auf der Strecke bleiben, wie die Leiterin des Hauses, Reinhilde Morbitzer, bekräftigt.

Alleine in der Einrichtung in Frankfurt-Höchst wurden im vergangenen Jahr 2241 Verfahren eingeleitet. Hessenweit gibt es sieben Häuser des Jugendrechts. Drei in Frankfurt sowie jeweils eins in Kassel, Offenbach und in Wiesbaden. Dazu kommt seit vergangenem Jahr ein virtuelles Haus des Jugendrechts in Fulda. Für 2023 ist eine weitere Einrichtung in Hanau geplant. Ein Schwerpunkt soll dort auf der Bekämpfung von Rechtsextremismus liegen.

Die Häuser seien ein »zentraler Baustein der Sicherheitsarchitektur«, sagte Hessens Justizminister Roman Poseck. Der ganzheitliche Ansatz sei effektiv und habe sich bewährt. »Gerade bei einem jungen Menschen ist es besonders wichtig, eine kriminelle Entwicklung so früh und so nachhaltig wie möglich abzubrechen«, erklärte der CDU-Politiker. Das verhindere ein weiteres Abdriften der jungen Menschen in Kriminalität und eröffne Zukunftsperspektiven.

Dass das Konzept der Häuser ein Erfolg ist, soll nun auch eine Studie belegen, die am Montag vorgestellt wurde. Demnach wurden Jugendliche und Heranwachsende, die zwischen 2016 und 2019 in Höchst betreut wurden, weniger oft rückfällig als solche in anderen Frankfurter Stadtteilen, für die in diesem Zeitraum kein Haus des Jugendrechts zuständig war.

Roman Poseck (CDU), Justizminister von Hessen, stellt im Haus des Jugendrechts in Frankfurt-Höchst eine Bilanz zur Entwicklung der Einrichtung vor.

Konkret wurden zwei Probandengruppen untersucht, die laut den Angaben etwa hinsichtlich Alter, Geschlecht oder ihrer Delikte vergleichbar sind. Zum einen 103 junge Menschen aus dem Zuständigkeitsbereich des Hauses in Höchst und zum anderen 70 Jugendliche und Heranwachsende aus dem Frankfurter Osten. Den Ergebnissen zufolge wurden bei 70 Prozent der Betreuten aus der Einrichtung in Höchst keine neuen Straftat bekannt; dagegen waren es bei der anderen Gruppe ohne diese besondere Betreuung nur 41 Prozent.

Für Familie belastend

Das hessenweit erste Haus des Jugendrechts wurde 2010 in Wiesbaden eröffnet, 2021 ging die Einrichtung in Kassel an den Start. Wenn ein junger Mensch eine Straftat begangen habe und es zu Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft und möglicherweise einer Gerichtsverhandlung kommt, sei die Situation für die ganze Familie belastend, erklärt das Kasseler Jugendamt auf der Homepage der Stadt zu dem Thema. Mit dem Haus ziele man vor allem auf Beratung sowie pädagogische, psychologische und soziale Hilfen.

JENNY TOBIEN & CHRISTINE SCHULTZE