Gruppenwasserwerk Dieburg investiert Millionen

Nutzung erneuerbarer Energie

Babenhausen 19.12.2022 - 12:22 Uhr 1 Min.

Im kommenden Jahr soll das neue Laborgebäude beim Gruppenwasserwerk Dieburg im Wald bei Hergershausen fertiggestellt werden. Dabei wird als Einstieg in die Nutzung erneuerbarer Engerien beim Zweckverband Gruppenwasserwerk eine Photovoltaikanlage auf das Dach montiert. Weitere Gebäude des Gruppenwasserwerks sollen folgen.

An Darlehen sind 4,7 Millionen Euro im Wirtschaftsplan zur Finanzierung von Investitionen eingeplant. Die Umsatzerlöse für die Wasserlieferungen sind mit rund 20 Millionen Euro im Wirtschaftsplan angegeben. Erwartet wird eine Auslieferung von rund 6,5 Millionen Kubikmeter Wasser in einem Bereich, in dem mehr als 130.000 Menschen leben.

Bei den Investitionen liegt im kommenden Jahr der Schwerpunkt im Millionenbereich bei der Sanierung und Modernisierung des Leitungsnetzes und außerdem bei der Fertigstellung des neuen Laborgebäudes. Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist eine Investition von 1,2 Millionen Euro vorgesehen. Dabei ist als neues Projekt auch an eine Investition in erneuerbare Energien gedacht. So sollen die Dächer der Gebäude des Wasserwerkes mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Als erstes Gebäude ist dabei das künftige Laborgebäude an der Reihe, wie der kaufmännische Leiter Dietmar Birkenfeld auf Nachfrage mitteilte.

Notstromaggregate im Fall von Blackouts

Für technische Erneuerungen der Wasserförderung sind insgesamt 588.000 Euro eingeplant. Dabei sind rund 100.000 Euro für die Anschaffung von Notstromaggregaten vorgesehen, damit bei einem Blackout bei der Stromversorgung die Anlagen in Betrieb gehalten werden können.

Wie Vorstandsvorsitzender Siegfried Sudra (Schaafheim) bei der von Bürgermeister Carsten Helfmann (Eppertshausen) geleiteten Sitzung erklärte, hat der Zweckverband angesichts von Preissteigerungen und Lieferengpässen den Materiallager-Bestand aufgestockt.

Der Zweckverband erzielt voraussichtlich im kommenden Jahr noch weitere Einnahmen von 2,1 Millionen Euro, darunter für Dienstleistungen. So übernimmt der Zweckverband zum Beispiel die Berechnung und den Einzug von Kanalbenutzungsgebühren für die angeschlossenen Städte und Gemeinden. Die Gebühren für die Kanalbenutzung berechnen sich vom Wasserverbrauch.

Auch IT-Sicherheit von Bedeutung

Als wichtig angesehen ist beim Wasserwerk außerdem die Steigerung der Sicherheit im IT-System. Die Server sollen erneuert werden.

Wie Vorstandschef Siegfried Sudra ausführte, wird 2023 die Sanierung der Wasserbehälter fortgesetzt. Dabei sind 905.000 Euro für den Hochbehälter "Nord" vorgesehen. Weitere Investitionen sind für die Hochbehälter Schaafheim, Tannenhof und Radheim sowie für den Tiefbehälter Hering geplant.

Für das Leitungsnetz inklusive der Behebung von Rohrbrüchen sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 3,2 Millionen Euro kalkuliert, die Stromkosten mit 584.000 Euro. Der Stellenplan umfasst derzeit 89 Personen. Beim Personalaufwand mit 6,9 Millionen Euro ist eine eine Tariferhöhung berücksichtigt.

Michael Prasch