Gruppenwasserwerk Dieburg erhöht Wasserpreis zum 1. Januar

Kosten: Zweckverband sieht sich zu Schritt gezwungen - Preise für Energie, Material und Dienstleistungen stark verteuert

Babenhausen 11.12.2022 - 16:24 Uhr 1 Min.

Ab 1. Januar wird das Wasser im Bereich des Gruppenwasserwerks Dieburg teurer. Wie der Vorstandsvorsitzende des Zweckverbandes, Siegfried Sudra, mitteilte, war diese Entscheidung wegen wegen der allgemeinen Teuerung notwendig geworden. Foto: Michael Prasch Im Gruppenwasserwerk Dieburg werden jährlich um die 6,5 Millionen Kubikmeter Wasser aufbereitet, darunter in der Filterhalle mit ihren großen blauen Tanks. Foto: Michael Prasch

Die Verbandsversammlung das Zweckverbandes, die unter Leitung des Eppertshäuser Bürgermeister Carsten Helfmann in der Bürgerhalle von Eppertshausen traf, fasste diesen Beschluss durch Änderung der Gebührensatzung. Der Zweckverband, dem rund zehn Städte und Gemeinden mit ihren Stadt- und Ortsteilen angehören, sah sich zu diesem Schritt gezwungen, um auch künftig die Wasserversorgung zu sichern.

Der Preis je Kubikmeter Wasser erhöht sich von bisher 1,87 Euro brutto auf 2,13 Euro. Die Grundgebühr für die Wasserzähler, wie sie in den meisten Haushaltungen eingebaut sind, wird von bisher 11 auf 13 Euro monatlich angepasst. Das ergibt bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch für einen Zweipersonen-Haushalt von 80 Kubikmeter monatlich etwa vier Euro Mehrausgaben für das Wasser.

Die Preisanpassung ist wegen der allgemeinen Kostensteigerung unumgänglich geworden. Siegfried Sudra (Schaafheim), Vorsitzender des Zweckverbands-Vorstandes, sprach von enormen Verteuerungen für Energie, Material und Dienstleistungen als Folge der Corona-Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine, die auch den Zweckverband zu Gebührenanpassungen zwängen. Und Sudra deutete an, dass die jetzige Anpassung nur für ein Jahr kalkuliert worden sei. Also vergleichsweise für einen knappen Zeitraum, während sich der Zweckverband in der Vergangenheit teils erst nach mehreren Jahren zu Gebührenanpassungen gezwungen sah.

Das im Wald beim Babenhäuser Stadtteil Hergershausen beheimatete Gruppenwasserwerk liefert jährlich im Verbandsbereich, das vom Rodgau bis in den Bachgau reicht, jährlich um die 6,5 Millionen Euro Wasser aus. Das lebenswichtige Nass wird aus mehr als 20 Tiefbrunnen gepumpt, die bis zu 60 Meter tief in das Grundwasser hineinreichen. Das geförderte Wasser wird dann im Wasserwerk unter anderem gefiltert und aufbereitet, bevor es über ein mehr als eintausend Kilometer langes Netz von Fernleitungen, Ortsleitungen und Hausanschlüssen in die Häuser und auch Industrieanlagen gepumpt wird. Zwischengeschaltet sind noch Hochbehälter und Speicher. mp

Michael Prasch