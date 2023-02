Grundstücke für Käufer mit Ortsbezug

Gemeindevertretung: Kriterien für Vergabe geändert

Schaafheim 14.02.2023 - 17:16 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Jene Kriterien, die auch bei der Vermarktung der Grundstücke im Neubaugebiet Mischborn in Mosbach gelten, sind den Gemeindevertretern jedoch wichtig. Sie hoben deshalb nun den alten Beschluss auf und ersetzten ihn durch ein Bieterverfahren. Bei diesem wird für die Grundstücksvergabe nicht nur der Kaufpreis berücksichtigt, sondern es werden auch Kriterien zum Ortsbezug abgefragt.

Dazu zählt beispielsweise, ob ein Bewerber bereits mit Hauptwohnsitz in Schaafheim gemeldet und in der Gemeinde hauptberuflich beschäftigt ist. Auch die ehrenamtliche Tätigkeit in einem Ortsverein kann in den Kriterienkatalog einfließen. Beim nun beschlossenen Bieterverfahren will sich die Gemeinde an den Vergaberichtlinien für das Baugebiet Mischborn orientieren. Der Kaufpreis soll zu 60 Prozent in die Wertung eingehen, die übrigen Kriterien zu 40 Prozent.

Mit dem Verfahren soll verhindert werden, dass bei der Grundstücksvergabe ausschließlich eine besonders vermögende Käuferklientel zum Zuge kommt.

schme