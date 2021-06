Grundschulbau in Babenhausen auf gutem Weg

Kreistag: Unterricht ab Sommer 2025 geplant

Für 20 Millionen Euro soll im neuen Wohngebiet »Kaisergärten«, das mit rund 1000 Wohneinheiten auf dem ehemaligen Kasernengelände entsteht, eine dreizügige Schule entstehen, die ab 2023 errichtet werden und zu Beginn des Schuljahrs 2025/26 in Betrieb gehen soll. Abgeordnete aller Fraktionen fällten den Beschluss, den Schulentwicklungsplan des Landkreises Darmstadt-Dieburg unter Berücksichtigung des Babenhäuser Bauprojekts fortzuschreiben und dem Hessischen Kultusministerium vorzulegen. Das Ministerium hatte als Bedingung für seine Zustimmung zum Neubau den Nachweis des Bedarfs an zusätzlichen Grundschulplätzen in Babenhausen verlangt.

Die konkrete Herleitung, warum es in Babenhausen einer weiteren Bildungsstätte bedarf, fiel dem Landkreis im vorliegenden Fall leicht. Die bestehende Grundschule »Im Kirchgarten« hat im laufenden Schuljahr 2020/21 bereits 16 Klassen (plus eine Vorklasse) mit 362 Schülern und ihre Kapazitätsgrenze erreicht.

Steigende Schülerzahlen

Die Prognosen für die kommenden Schuljahre besagen aber, dass die vierzügige Babenhäuser Grundschule wegen steigender Schülerzahlen auf Fünfeinhalbzügigkeit erweitert werden müsste. Zusätzlich werden durch die »Kaisergärten« pro Jahrgang rund 40 weitere Kinder erwartet.

Die neue Grundschule auf der Konversionsfläche soll nicht nur diese Schüler in »ihrem« neuen Wohnviertel aufnehmen, sondern auch einen Teil aus der Schule im Kirchgarten, um diese etwas zu entlasten. Wenn beide Grundschulen ab dem Sommer 2025 in Betrieb sind, sollen deshalb auch die Schulbezirke in der Babenhäuser Kernstadt neu zugeschnitten werden.

jed