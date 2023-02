Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Grünes Licht für Gewerbepark in Babenhausen

Fünf Hektar großes Areal

Babenhausen 24.02.2023 - 13:42 Uhr 1 Min.

Schon in den Fachausschüssen der Politik und dem Babenhäuser Ortsbeirat war man dem Vorhaben rundum gewogen. Im Stadtparlament gab es am Donnerstagabend ebenfalls das einhellige Okay zum Aufstellungsbeschluss eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans »Hinter der Altdörfer Kirche«; der alte B-Plan soll aufgehoben werden.

Das Unternehmen sei bereits vor über einem Jahr mit seiner Projektidee an die Stadt herangetreten, berichtete Bürgermeister Dominik Stadler (parteilos), der bekräftigte, der Gewerbepark sei »sehr gewollt, auch an dieser Stelle«. Das Thema Verkehr wolle aber besonders beleuchtet werden. Bewertung und Abwicklung des zu erwartenden Ziel- und Quellverkehrs, der Geräuschpegel (besonders zur Wohnbebauung hin), möglicherweise neue Verkehrslösungen sind Teil des jetzt beginnenden Verfahrens.

Was ist geplant?

Das ist geplant: Gewerbe- und Büroeinheiten mit über 27.000 Quadratmeter Fläche, untergliedert in elf kleinere Gebäudeeinheiten (1200 bis 1500 Quadratmeter) und zwei mittelgroße Objekte (um 4500 Quadratmeter). Alles in nachhaltiger Modulbauweise - und daher flexibel, dem jeweiligen Nutzer anpassbar. Die DLH hat das ehemalige ELB-Schliff-Gelände bereits erworben und wird auch Eigentümerin bleiben. Die Einheiten im Gewerbepark sollen vorzugsweise an regionale kleine und mittelständische Betriebe vermietet werden. Die Deutsche Logistik Holding hatte ihre Pläne bereits detailliert vorgestellt und zum Thema Verkehr versichert, dass überwiegend mit Sprintern und Kurierfahrern zu rechnen sei. Die Investoren hoffen auf ein zügiges Planungsverfahren, und einer Baugenehmigung für April 2024. Dann könnte ab Juli der Abriss der Altimmobilien beginnen, im August 2024 gebaut werden und im Juli 2025 könnten erste Mieter einziehen.

Die DLH ist eine 100-prozentige Tochter der international agierenden Zech Group. Die Lage des neuen Vorhabens im Speckgürtel des Rhein-Main-Gebiets hatte der Konzern mehrfach als hervorragender Standort gepriesen. Da warf man bereits das Auge auf Zusatzfläche, nämlich weitere 150.000 Quadratmeter freie Fläche, die sich in nördlicher Richtung gen B26 an das Gebiet anschließen. »Hier war die >kleine Südumgehung

Ursula Friedrich