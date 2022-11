Unterfränkin Manuela Rottmann will Frankfurts Oberbürgermeisterin werden

Staatssekretärin aus Hammelburg

Frankfurt 20.11.2022 - 20:04 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Staatssekretärin Manuela Rottmann bei einem Gespräch im Medienhaus Main-Echo, mit Chefredakteur Martin Schwarzkopf. Jetzt tritt die Hammelburgerin als Oberbürgermeister-Kandidatin in Frankfurt an.

Die Liste der Bewerber um die Nachfolge des abgewählten Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann (SPD) wächst. Nach CDU und SPD haben sich nun auch die Grünen und die Linke auf ihre Kandidaten festgelegt.

Die Mitgliederversammlung der Grünen folgte am Samstagnachmittag mit eindeutiger Mehrheit dem Vorschlag der Findungskommission, die sich auf Manuela Rottmann festgelegt hatte. Sie erhielt von 220 abgegebenen Stimmen 209, was einem Anteil von 94,1 Prozent entspricht. Bei der Abstimmung traten keine weiteren Kandidaten an.

Die aus Hammelburg in Unterfranken (Kreis Bad Kissingen) stammende Politikerin ist Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium. Sie war von 2006 bis 2012 Frankfurter Dezernentin für Umwelt und Gesundheit.

Die Mitgliederversammlung der Linken nominierte die Stadtverordnete Daniela Mehler-Würzbach. Der Kreisvorstand hatte sie der Versammlung einstimmig als Kandidatin vorschlagen. Sie erhielt 86 Prozent der Stimmen.

Die OB-Wahl ist nach der Abwahl des bisherigen Amtsinhabers Feldmann notwendig geworden. Die Abstimmung in Hessens größter Stadt findet am Sonntag, 5. März 2023, statt. Eine mögliche Stichwahl wäre drei Wochen später am 26. März 2023. Für die SPD tritt Planungsdezernent Mike Josef an. Für die CDU soll der ehemalige Bürgermeister und Kämmerer Uwe Becker ins Rennen gehen.

dpa/mkl