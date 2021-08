Grüne Fernwärme vom Kraftwerksgelände

Energieversorgung: Großkrotzenburg schließt Vertrag mit Staudinger-Betreiber Uniper - Umspannwerk wird erweitert

Großkrotzenburg 05.08.2021

Größer und leistungsfähiger werden müssen die Umspannwerke am Kraftwerk Staudinger. Daran und an der künftigen Fernwärmeversorgung wird aktuell eifrig geplant.

Partner ist laut Bauroth die Staudinger-Betreibergesellschaft Uniper, der das rund 50 Hektar große Kraftwerksgelände an der Limesbrücke gehört. Uniper selbst hat auf dem Areal einiges vor. Seit knapp drei Jahren liegen Pläne auf, an Stelle der alten Kohleblöcke 1 bis 3 ein gigantisches Rechenzentrum zu bauen. Wenn 2025 der Kohleblock 5 vom Netz geht, soll nach Plänen der Standortleitung eine neue Gasturbine mit Kraft-Wärme-Kopplung die Stromversorgung übernehmen. Kraftwerkschef Matthias Hube denkt zudem öffentlich über Wasserstoffproduktion per Elektrolyse nach.

Seit die Gemeindevertretung 2019 einen Bebauungsplan für das bislang für die Energieerzeugung privilegierte und ihrem Zugriff entzogene Areal anschob, hat die Kommune einen Fuß in der Tür. Gerade dieser Tage verlängerte das Parlament ohne Gegenstimmen die mitverhängte Veränderungssperre, die Planung und Bau von Energieanlagen allerdings ausdrücklich erlaubt - laut Bürgermeister Bauroth wichtig, weil der Betreiber Tennet für den bundesweiten Netzausbau seine beiden Umspannwerke südöstlich des Kraftwerks aufrüsten und erweitern muss. In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hatte das Ortsparlament eine Vorlage auf dem Tisch, die das Vorhaben im südhessischen Regionalplan verankern soll (siehe »Hintergrund«). Und eben auch die Pläne der Gemeindewerke für grüne Fernwärme.

Das Konzept, von Bauroth in einer Pressemitteilung skizziert, sieht großflächig Solarthermie mit Blockheizkraftwerk vor, ferner eine Großwärmepumpe zur Nutzung der Umgebungswärme. B-Pläne dafür und für die Erweiterung der Umspannwerke sind seit Jahresbeginn in Arbeit. Nach Angaben des beauftragten Planungsbüros soll die neue Energiequelle rund die Hälfte der Großkrotzenburger Haushalte und Betriebe heizen.

Größtenteils vorhanden ist nach Angaben der Gemeindewerke die nötige Infrastruktur, die die Wärme vom Kraftwerksgelände durch unterirdische Rohre in der Standortgemeinde verteilt. 2009, während der Auseinandersetzung um den dann von der Energiewende überholten Mega-Kohleblock 6, hatte der damalige Staudinger-Betreiber Eon großzügig in zusätzliche Leitungen investiert, ja sogar den Ausbau bis Kleinostheim und Maintal propagiert.

Die Gemeindewerke selbst ließen 2014 am Kraftwerk einen Wärmespeicher bauen, der nach damaliger Erläuterung des Betriebsleiters Horst Prey auch längere Betriebsausfälle überbrücken kann. Seither ist Großkrotzenburg weitgehend unabhängig vom Hanauer Fernwärmenetz, das ebenfalls an Staudinger hängt. Durch die mit Uniper vereinbarte Weiterentwicklung nehme die Gemeinde ihre Versorgung nun in eigene Hände und erhöhe zudem Chancen, auf dem Kraftwerksareal mittelfristig neues Gewerbe anzusiedeln, betont Rathauschef Bauroth. Den B-Plan für das Gesamtgelände hätte er nach eigenen Worten gerne noch in diesem Jahr unter Dach und Fach. Unbegrenzt Zeit hat die Gemeinde nicht: Ende 2020 nicht verlängert, läuft 2024 der Fernwärme- Liefervertrag mit Uniper aus.

Oliver Klemt

Hintergrund: Ordnung auf dem Papier Bevor die Umspannwerke auf dem Staudinger-Gelände größer und die Fernwärme-Pläne der Gemeindewerke konkret werden können, muss erst einmal auf dem Papier Ordnung geschaffen werden. Im regionalen Flächennutzungsplan, beim Regierungspräsidenten (RP) in Darmstadt geführt, sind die ins Auge gefassten Flächen nämlich ganz anderen Zielen gewidmet. Als regionaler Grünzug und damit schützenswert sind allein neun Hektar ausgewiesen, Ersatz in gleicher Größe wollen die Planer einige hundert Meter weiter am westlichen Ortsrand stellen. Wie sich der Verlust von 5,7 Hektar hochwertiger Ackerfläche ausgleichen lässt, wird aktuell noch untersucht. Als Versorgungsfläche umgewidmet werden muss der Betriebssportplatz mit Parkfläche und Grünanlage, zusammen 2,5 Hektar. Lediglich um 100 Meter nach Westen verschoben wird ein bestehender Regionalparkkorridor. Keine Probleme erwarten die Planer beim Hochwasserschutz: Die Solarthermie-Anlage soll zwar teilweise im Überschwemmungsgebiet des Mains entstehen, allerdings auf dem ohnehin erhöhten Gelände der rekultivierten Staudinger-Granulatdeponie. kko