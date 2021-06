Großkrotzenburger Bürgerhaus-Gaststätte vor dem Aus

Gemeindevertretung: Wenige Monate alten Pachtvertrag überraschend gekündigt - CDU und Grüne setzen sich durch - Initiative enthält sich

Großkrotzenburg 27.06.2021 - 18:58 Uhr

Zukunft ungewiss: die Großkrotzenburger Bürgerhaus-Gaststätte. Foto: Karin Klemt

Das von SPD und FDP heftig kritisierte Manöver gelang, weil sich die Fraktion der Initiative für ein zukunftssicheres Großkrotzenburg der Stimme enthielt.

Nach den erbitterten Debatten um die Zukunft der Versammlungsstätte und dem im Oktober ebenfalls von schwarz-grün durchgesetzten Kompromiss ist die Zukunft des 40 Jahre alten gemeindeeigenen Gebäudes und des seit 2006 als Gesamtpächter für Gaststätte und Saalbau agierenden Bürgerhaus-Wirts nach Worten des parteilosen Bürgermeisters Thorsten Bauroth wieder völlig offen. Jene Planungssicherheit, die die Gemeinde dem Vertragspartner mit der neu gefassten Vereinbarung habe gewähren wollen, sei jedenfalls dahin.

»Unter den jetzt gegebenen Umständen wird niemand ins Bürgerhaus investieren« - auf Nachfrage unseres Medienhauses spielte der Rathauschef damit auf die Vertragsklausel an, die den Pächter zu Reparaturen am Gebäude auf eigene Rechnung verpflichtet.

Wasserschaden im April

So entstandene Kosten hatten das Thema kürzlich wieder auf den Tisch gebracht: Wie schon mehrfach hatte es laut Vorlage aus der Verwaltung im April einen Wasserschaden gegeben. Anfang Juni beschloss der Gemeindevorstand, die fällige Dachreparatur vertragsgemäß dem Pächter aufzuerlegen, gleichzeitig die Ende Juni ablaufende Kündigungsfrist verstreichen zu lassen und so den zuletzt bis Ende 2022 abgeschlossenen Vertrag um ein Jahr zu verlängern.

So entschied laut Bauroth vor der Plenarsitzung auch der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) - mit den Stimmen der SPD, der FDP und auch der Initiative, deren Fraktionsvorsitzender Aloys Lenz die Stimmenthaltung am Freitag mit einem Mangel an Informationen aus der Verwaltung begründete. Der Bürgermeister wies dies auf Anfrage zurück: Weder im Vorstand noch im Ausschuss hätten Vertreter der Initiative zusätzliche Fakten verlangt. So sei Lenz' Behauptung im Plenum für ihn »eine ganz billige Nummer«.

Den HFA-Beschluss zu kippen, hatten die Grünen nach Worten ihres Sprechers Lucas Bäuml am Freitag kurzfristig beantragt. In der Debatte verwies Bäuml auf Beschlüsse noch unter der grün-gelben Mehrheit, das Quartier rund um das Bürgerhaus neu zu ordnen, und zudem auf Investorenpläne aus einem Ideenwettbewerb . Statt längerfristiger Bindungen brauche die Gemeindevertretung freie Hand. CDU-Fraktionschef Max Schad sieht in der sanierungsbedürftigen Immobilie ein »immenses Kostenrisiko«, das den Steuerzahler dauerhaft belaste.

Daniel-Protzmann (FDP) und Uwe Bretthauer (SPD) mahnten demgegenüber Vertragstreue an: Der Ruf der Gemeinde als verlässlicher Partner stehe auf dem Spiel. Auch gefährde ein Ausstieg des Pächters neben der »letzten großen Versammlungsstätte« (Bretthauer) das kommunale Jugendzentrum im Keller. Mangels Fortschritt bei alternativen Plänen befürchtet Protzmann ab Ende 2022 einen »Leerstand ohne Perspektive«.

Ohne Unterstützung der achtköpfigen Initiative-Fraktion blieben Sozialdemokraten und Liberale mit zusammen sechs Stimmen gegen sieben CDU- und vier KG-Vertreter chancenlos. Folge ist laut Bürgermeister Bauroth nun die fristgerechte Kündigung. Sicher könne neu verhandelt werden, etwa über die schon im Herbst diskutierte Langfrist-Lösung per Erbpachtvertrag. Ob der Pächter dazu noch bereit sei, müsse sich zeigen.

kko