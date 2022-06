Staudinger-Kraftwerk Großkrotzenburg wird wohl länger laufen

Wegen Gasknappheit

Großkrotzenburg 24.06.2022 - 17:24 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Weithin sichtbar: Das Kraftwerk Staudinger in Großkrotzenburg, wo Gas und Kohle verfeuert wird. Foto (2018): Stefan Gregor

Auch das Staudinger-Kraftwerk Großkrotzenburg (Main-Kinzig-Kreis) soll wohl helfen, dass in Deutschland kein Notstand ausbricht.

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) geht davon aus, dass das Steinkohle-Kraftwerk nicht wie geplant schon 2023 abgeschaltet werde. Vielmehr könnte es eine begrenzte Zeit mit seinem Block 5 wieder in die reguläre Stromerzeugung einsteigen, sagte der Minister in dieser Woche auf eine entsprechende Frage. Das letzte Wort hat allerdings der Bund beziehungsweise die Bundesnetzagentur.

Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) will angesichts gedrosselter russischer Gaslieferungen den Einsatz von Gas für die Stromerzeugung und Industrie senken. Dafür sollen entgegen früheren Plänen mehr Kohlekraftwerke zum Einsatz kommen.

Drei Blöcke stillgelegt

Das größte konventionelle Kraftwerk in Hessen hat mehrere Blöcke: Staudinger 1 wurde nach 48 Jahren Betrieb zum 30. April 2013 endgültig stillgelegt. Die Blöcke 2 und 3 wurden nach Firmenangaben Ende 2012 abgeschaltet. Auf der Internetseite des mehrheitlich finnischen Konzerns Uniper heißt es weiter: »Aktuell wird vom Standort im Mittellastbereich (550 MW brutto) der mit Steinkohle befeuerte Block 5 von Uniper am Strommarkt eingesetzt. Der mit Erdgas befeuerte Block 4 (660 MW brutto) wird durch den Netzbetreiber Tennet zur Netzstabilisierung und als Reservekapazität vorgehalten... Die am Standort erzeugte Menge Strom reicht aus, um rund zwei Millionen Menschen zu versorgen. Weiterhin erzeugt das Kraftwerk Fernwärme für ca. 19.000 Haushalte in Großkrotzenburg und Hanau.«

Auf unsere Nachfrage teilt das Unternehmen mit: »Die Grundidee, dass man temporär ...befristet Ersatzkraftwerke nutzen kann, um im Strommarkt für Entlastung zu sorgen, unterstützen wir.« Angesichts der hohen Gaspreise sei zu erwarten, dass mehr Kohlestrom und entsprechend weniger Strom in Gaskraftwerken produziert werde. Wichtig sei aber eine europäische Perspektive, »denn es hilft niemandem, wenn in Deutschland Gaskraftwerke staatlicherseits abgestellt werden und diese dann durch Gaskraftwerke in den Niederlanden ersetzt werden.« Ob ältere Blöcke wieder reaktiviert werden könnten, dazu macht das Unternehmen keine konkreten Aussagen.

Das Gaskraftwerk Staudinger 4 wiederum sei ein Reservekraftwerk. Es werde nur in sehr seltenen Notfällen vom Netzbetreiber abgerufen. »Aufgrund der geringen Relevanz des Gasverbrauchs, aber der hohen Relevanz für den Strommarkt als Reserve, sehen wir für Staudinger 4 aktuell keinerlei Auswirkungen.« Das Steinkohlekraftwerk Staudinger 5 habe derzeit eine hohe Auslastung.

Die Entscheidung des Bundes, die Alarmstufe auszurufen, hält Hessens Minister Al-Wazir für ausdrücklich richtig und ruft zum Sparen auf: »Wir alle müssen jetzt für den Winter vorsorgen.«

Noch rund 100 Kohlekraftwerke

Der Energiekonzern RWE will für den geplanten Mehr-Einsatz von Kohlekraft die Frühverrentung von bestimmten Mitarbeitern verzögern, so eine RWE-Sprecherin. In Deutschland gibt es noch rund 100 Großkraftwerke, die Strom aus Braun- oder Steinkohle erzeugen.

ANDRÉ BREITENBACH Mitarbeit: Josef Pömmerl