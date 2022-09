Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Großes Interesse an Windenergie in Schaafheim

Bürgerversammlung

Schaafheim 22.09.2022 - 15:29 Uhr 2 Min.

Mehr als 100 Zuhörer aus Schaafheim und der Umgebung haben sich am Mittwochabend in der Kulturhalle über mögliche Windenergieanlagen informiert. Elke Kelley von der BI Schaafheim sprach sich in der Bürgerversammlung vehement gegen das Windvorranggebiet nahe des Naturschutzgebiets Buchertsgräben aus. Äußerte sich skeptisch über die mögliche Nutzung der Windkraft in Schaafheim: Gerd Adam. Windräder im Wald bei Schaafheim (hier ein Symbolbild aus Creußen)? Nach der Umrüstung des Funkfeuers Charly könnten die beiden Wind-Vorranggebiete in der Gemeinde genutzt werden.

Auf Schaafheimer Gebiet befinden sich zwei Vorranggebiete für Windenergie. Bislang verhinderte das Funkfeuer Charly der Deutschen Flugsicherung bei Großostheim deren Nutzung, doch nun ist bis Ende 2023 eine technische Umstellung geplant. Dadurch wären Windräder in Schaafheim möglich. Laut Bürgermeister Daniel Rauschenberger (CDU) haben bereits Projektentwickler, Unternehmen und Betreiber von Windkraftanlagen Interesse an den Flächen angemeldet. "Wir können eine Lösung nur mit den Bürgern suchen", betonte der Bürgermeister.

Um welche Flächen geht es? Eines der Vorranggebiete liegt südlich des Naturschutzgebiets Buchertsgräben zwischen Schlierbach und der Kerngemeinde. Die Grundstücke in diesem Bereich sind nahezu ausschließlich im Privatbesitz. Im zweiten Vorranggebiet mit rund 80 Hektar Fläche, das zum größten Teil im Wald liegt, ist die Gemeinde der größte Flächeneigentümer.

Mit einem Schreiben im Dezember 2021 und einer Online-Veranstaltung im Januar 2022 hatte die Gemeinde mit Unterstützung des Bürgerforums Windenergie die Schaafheimer bereits informiert. Das Bürgerforum Windenergie gehört zur Landesenergieagentur Hessen, einer Tochtergesellschaft des Landes. Es unterstützt Kommunen beim Dialog mit den Menschen vor Ort.

Klar wurde, dass es in Schaafheim unterschiedliche Ansichten zu möglichen Windparks gibt. Während manche Grundstücksbesitzer gerne mit der Windkraft Geld verdienen würden, sorgen sich andere um die Natur oder vor einer Verschandelung der Landschaft. Elke Kelley sprach sich vehement gegen einen Windpark im kleineren Vorranggebiet an den Buchertsgräben aus, unter anderem wegen der dort lebenden Rotmilane. Gerd Adam etwa sagte mit Blick auf die Windräder: "Keiner will solche Dinger haben, aber alle wollen Strom haben."

Die Flächensituation ist einer der Knackpunkte in Schaafheim. Interessierte Unternehmen haben etwa im kleineren Vorranggebiet an den Buchertsgräben viele Grundstücksbesitzer schon kontaktiert und ihnen fertige Verträge vorgelegt. Die Gemeinde hatte sich daraufhin als Koordinator angeboten. Die Landesenergieagentur hat nach Angaben von Berater Christopher Lüning in Schaafheim aufgrund dieser Besonderheit erstmals ein sogenanntes Pooling ins Spiel gebracht: Dabei werden die Grundstückseigentümer zu einer Pachtgemeinschaft zusammengefasst, die dann nach bestimmten Schlüsseln Geld erhalten. Auf diese Weise könne eine verträgliche Lösung gefunden werden, erläuterte Lüning.

Wie könnte ein Schaafheimer Windpark aussehen? Lüning nannte als Beispiel einen Park mit vier Windrädern mit knapp 250 Metern Höhe. Dieser könnte 48 Millionen Kilowattstunden pro Jahr produzieren und damit zwischen 12.000 und 15.000 Haushalte mit Strom versorgen. Zum Vergleich: Schaafheim mit seinen Ortsteilen hat rund 9000 Einwohner, der Strombedarf des Ortes wäre von einem derartigen Windpark also mehr als gedeckt.

Stephanie Roth (SPD) und Ralph Pittich (CDU) ließen Vorbehalte gegen die Fläche bei den Buchertsgräben durchblicken. Sabine Schwöbel-Lehmann (Grüne) sprach sich für einen Mix aus erneuerbaren Energien aus und wollte sich vor einer Entscheidung andere Windparks in ähnlichen Größenordnungen ansehen. Rüdiger Roth (Freie Wähler) bekundete Offenheit gegenüber der Windenergie in Schaafheim, wollte jedoch mit Blick auf ein Pooling-Verfahren weitere Informationen.

Ob und wie Windkraftanlagen in Schaafheim entstehen, entscheidet letztlich die Gemeindevertretung. Deren Vorsitzender Reinhold Daniel lud alle Interessierten zu einem Rundgang der Gemeindevertreter am Samstag, 8. Oktober, ein: Um 9.30 Uhr treffe sich die Gruppe am Naturparkplatz Sterbach im Ortsteil Mosbach, um den Bereich anzusehen, wo Windräder entstehen könnten.

caw

Hintergrund: Windkümmerer in Bayern Das Bürgerforum Windenergie in Hessen unterstützt Kommunen seit 2014. Auf bayerischer Seite gibt es seit 2019 die Windkümmerer bei der Landesagentur für Energie und Klimaschutz (Lenk). Eine Sprecherin teilt auf Anfrage des Medienhauses Main-Echo mit, dass in Unterfranken die Gesellschaften Ifok und Endura kommunal Städte und Gemeinden beraten. Unterstützt werden von den Windkümmerern den Angaben zufolge die Stadt Arnstein (Kreis Main-Spessart), die Verwaltungsgemeinschaft Ebern mit der Gemeinde Untermerzbach (Kreis Hassberge), die Gemeinden Bergrheinfeld (Kreis Schweinfurt), Üchtelhausen (Kreis Schweinfurt) und Unterpleichfeld (Kreis Würzburg) sowie der Markt Werneck (Kreis Schweinfurt). Anfang September sei noch eine siebte Kommune aufgenommen worden, sodass nun alle Plätze belegt sind, heißt es. Sofern sich weitere Kommunen für eine Windkümmerer-Beratung interessieren, werde die Landesagentur für Energie und Klimaschutz sie auf eine Nachrückerliste setzen und zunächst direkt selbst betreuen. "Zudem wird es ab 2023 ein Folgeprojekt zur bedarfsgerechten Beratung von Kommunen geben", teilt die Sprecherin mit.