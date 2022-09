Großes Interesse an Glasfaser in Babenhausen

Schnelles Internet: 200 Bürger bei Infoveranstaltung in der Stadthalle - Anbieter optimistisch, dass es zum Ausbau kommt

Babenhausen 06.09.2022 - 14:08 Uhr 3 Min.

So groß war das Interesse am Montagabend bei der Infoveranstaltung zum superschnellen Internet in Babenhausen, dass zu den 180 gestellten Stühlen flugs noch welche nachplatziert werden mussten (hinten).

Weitere derartige Abende sind neben den Sprechzeiten des Unternehmens im Rathaus (dienstags von 14 bis 16 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 15.30 bis 19 Uhr) im September noch in vier der fünf Babenhäuser Stadtteile geplant.

Miguel Gutierrez Prieto, referierender Vertriebsmitarbeiter der GVG Glasfaser, war schon kurz vor Beginn der Veranstaltung vom Publikumsaufkommen in der Stadthalle angetan. 180 Stühle hatte man dort gestellt - sie reichten nicht für alle Interessenten aus, sodass rasch noch einige weitere platziert wurden. Bei 200 war Schluss - mehr dürfen derzeit nicht in den großen Saal hinein. Letztlich reichte diese Kapazität am Montag gerade so aus.

Eingangs ergriff Bürgermeister Dominik Stadler (parteilos) das Wort und bezeichnete die GVG Glasfaser als Partner, der sich im bisherigen Austausch als »zuverlässig, kompetent und vertrauensvoll« erwiesen habe. Nicht nur der Verwaltungschef, sondern auch die Babenhäuser Stadtverordneten haben sich in den vergangenen Monaten dafür ausgesprochen, den Glasfaser-Ausbau bis in die 8750 »Nutzungseinheiten« (Privathaushalte und Unternehmenssitze) in der Kernstadt sowie den Stadtteilen Hergershausen, Sickenhofen, Langstadt, Harreshausen und Harpertshausen hinein mit diesem Anbieter anzugehen. Damit sollen in der gesamten Gemarkung Surfen, Streamen, Up- und Downloaden, Fernsehen und Telefonieren störungssicher und in Bandbreiten von 300 bis 1000 Megabit pro Sekunde - je nach gewählter Anbieter-Offerte - möglich werden.

Bislang liegt Glasfaser trotz früherer Investitionen in die Babenhäuser Infrastruktur oft nur bis zu den Verteilerkästen. Von dort bis zu den Häusern dominieren meist Kupferleitungen. Derzeit tun sie vielerorts noch ihren Dienst; das Vorhaben der GVG Glasfaser sei aber auch als zentrale Zukunftsinvestition zu begreifen, warb Gutierrez Prieto: »Das Kupfernetz gibt es teils schon seit 50, 60 Jahren. Es wird vielleicht noch fünf Jahre reichen, kommt aber an seine Grenzen.« Schließlich nimmt auch das »Internet der Dinge« zunehmend Konturen an. Dies meint beispielsweise miteinander kommunizierende Verkehrssysteme im öffentlichen Raum ebenso wie den Kühlschrank, der online ist. Mehr Geräte am Netz benötigten mehr Bandbreite, was sich innerhalb einer Stadt perspektivisch eben nur mittels durchgehender Glasfaser im gesamten Netz sicherstellen lasse, so der Firmenvertreter.

Trotz der partiell schon vorhandenen Glasfaser in Babenhausen würde die GVG Glasfaser das bestehende Netz komplett »überbauen«, also nicht nur die Hausanschlüsse, sondern auch die Leitungen von und zu den Verteilerkästen neu verlegen. Wo die beiden zentralen Standorte in Babenhausen entstehen könnten, von denen die Leitungen zu den Verteilerkästen verlegt würden, ist noch offen. Insgesamt wären im Stadtgebiet Leitungstrassen von 69 Kilometer Länge zu verlegen, realisiert von einem beauftragten Generalunternehmer. Die Bauarbeiten vergäbe das 400 Mitarbeiter große Unternehmen nämlich extern; selbst würde man in Babenhausen »nur« als Projektentwickler und Netzbetreiber fungieren, wobei später auch Verträge mit anderen Anbietern möglich wären.

Noch ist nicht sicher, ob in Babenhausen in naher Zukunft wirklich jeder am superschnellen Internet partizipieren kann (was nach dem Wunsch des Bundes bis 2025 für die Hälfte und bis 2030 für 90 Prozent der Haushalte in Deutschland möglich sein soll). Bis zum Ende der Vorvermarktung am 15. Dezember müssten 40 Prozente der Nutzungseinheiten einen Vertrag mit teranet abschließen, damit sich der rein aus privatwirtschaftlichen Mitteln finanzierte Ausbau für die GVG Glasfaser rechnen würde. Mehr als 3000 Verträge müssten bis kurz vor Weihnachten also her. In Kraft treten würden sie nur, wenn es zum Ausbau kommt und im individuellen Fall erst ab dem Moment des erfolgreich geschaffenen Hausanschlusses samt Installation der Hardware im Haus.

Berechnet wird die Quote über ganz Babenhausen hinweg. Liegt der Anteil der Interessen zum Beispiel in der Kernstadt über den 40 Prozent und in den Stadtteilen darunter, würden letztere dank einer Mischkalkulation dennoch versorgt. Miguel Gutierrez Prieto ist optimistisch, dass es in Babenhausen ebenso gelingt wie in den abgeschlossenen der 200 anderen Kommunen, in denen die GVG Glasfaser schon tätig war und ist: »Bislang sind wir in allen Gebieten erfolgreich gewesen.« In Hessen ist das Unternehmen noch recht neu auf dem Markt. Derzeit laufen im Bundesland ähnliche Projekte in zehn weiteren Städten und Gemeinden.

Sollte die 40-Prozent-Marke bis Mitte Dezember erreicht sein, würden weitere Planungsschritte folgen. Der Ausbau könnte dann im März 2023 beginnen und bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Fragen der Bürger befassten sich am Montag im Plenum vor allem mit Aspekten der Netzsicherheit, dem Router im eigenen Haus und der Wahlmöglichkeit anderer Anbieter. Dies konnten sie nach dem offiziellen Teil zudem in Einzelgesprächen mit Mitarbeitern der GVG Glasfaser vertiefen.

Jens Dörr