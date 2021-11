Groß-Umstadts Bürgermeister überraschend gestorben

Nachruf: Joachim Ruppert wurde nur 59 Jahre alt - Seit 2005 im Amt

Joachim Ruppert ist tot. (Archivbild aus 2017)

Auf der Homepage der Stadt hat er am Samstagvormittag mitgeteilt: "Wir haben die traurige Pflicht, Sie darüber zu informieren, dass der Bürgermeister der Stadt Groß-Umstadt am 26.11.2021 völlig unerwartet verstorben ist. Angesichts des plötzlichen Todes und des großen Verlustes für die Stadt Groß-Umstadt und alle Bürgerinnen und Bürger sind wir fassungslos und tief traurig. Unsere Gedanken sind bei der Familie von Joachim Ruppert."

Ruppert, dessen Heimat - abgesehen von Studienjahren in Karlsruhe - stets die Odenwälder Weininsel, genau genommen der Stadtteil Heubach war, hinterlässt seine Ehefrau Jutta Grimm-Ruppert und vier erwachsene Kinder: drei Söhne und eine Tochter.

Über den Familienkreis und die Stadtgrenzen hinaus sind Betroffenheit und Trauer groß, denn nicht nur in Groß-Umstadt war der gelernte Informatiker im öffentlichen Leben und der Politik eine anerkannte und beliebte Größe. So engagierte sich der Sozialdemokrat im Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg ebenso wie eine ganze Weile als Vorstands-Vorsitzender des Senio-Verbands - und postulierte schon vor Jahren dessen Selbstauflösung.

Besonders prägend für die öffentliche Wahrnehmung waren aber seine fast 16 Jahre als Bürgermeister von Groß-Umstadt. Als "Wunschkandidat" seines Vorgängers kandidierte er erstmals 2005 - und musste sich einer Stichwahl stellen, die er mit 53,5 Prozent für sich entscheiden konnte. 2011 wurde er bei einem Gegenkandidaten mit 85,1 Prozent wiedergewählt. 2017 blieb er - zu seinem Unmut - einziger Kandidat und erhielt 79,2 Prozent.

Politisch aktiv war er schon zuvor. 1996 ist er der SPD beigetreten. Von 1997 bis 2001 gehörte er deren Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung an. In seinem Heimat-Stadtteil Heubach gehörte er 1997 bis 2005 dem Ortsbeirat an. Ab 2001 war er Ortsvorsteher. In dieser Zeit platzierte sich "die schönste Sackgasse im Landkreis" an der Spitze des Wettbewerbs "Unser Dorf".

Ruppert war heimatverbunden, aber auch von der europäischen Idee beseelt. Gerne hatte er Kontakt mit den "Umstädter Portugiesen", pflegte die Groß-Umstädter Städtepartnerschaften - und verblüffte dabei immer wieder mit seiner Hochbegabung für Fremdsprachen.

Sozialdemokrat war er nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen. Als Kernkompetenz der Partei nannte er stets die "Sozialpolitik" und suchte dieser auch auf kommunalpolitischer Ebene immer wieder Geltung zu verschaffen.

Klaus Holdefehr