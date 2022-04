Groß-Umstadt: Erdrutschsieg für René Kirch

Bürgermeister-Stichwahl: Christdemokrat holt als Unabhängiger über 65 Prozent der Stimmen

Groß-Umstadt 04.04.2022 - 12:42 Uhr 1 Min.

Neuer Bügermeister in Groß-Umstadt: René Kirch

Mit jedem neuen Teilergebnis aus den insgesamt 19 Wahlbezirken der mit rund 21.500 Einwohnern größten Kommune des östlichen Landkreises Darmstadt-Dieburg bewegte sich die Stimmung im Central ein Stück mehr in Richtung Euphorie, wurden die Gesichter bei den Sozialdemokraten in der Krone länger. Am Ende konnte der als Unabhängiger angetretene Christdemokrat René Kirch mit 65,14 Prozent einen Erdrutsch-Sieg feiern, mit dem in dieser Deutlichkeit auch er selbst nicht gerechnet hat. Aber bereits im ersten Durchgang lag er mit 41,5 Prozent an der Spitze.

Dabei war der 41-jährige Bauingenieur Kreh aus einer besonderen Position in das Rennen gestartet. Als Erster Stadtrat war er nach der Kommunalwahl 2021 für die Sozialdemokraten als Nachfolger des weithin anerkannten und beliebten Joachim Ruppert gesetzt. Nach dessen überraschendem Tod musste er seine Amtsgeschäfte übernehmen und auch die zeitnahe Wahl eines neuen Verwaltungschefs mit vorbereiten. In dieser Zeit hat er auch an Entscheidungen mitgewirkt, die ihn nicht immer zu »Everybody's Darling« machten. Aber das dürfte nicht die umfassende Erklärung für die Tatsache sein, dass der Sozialdemokrat, der mit seinem 16. Geburtstag der Partei beigetreten ist, im zweiten Durchgang mit 34,86 Prozent noch minimal schwächer abschnitt als im ersten.

Für die SPD ist dies ein herber Einschnitt in die seit 1988 währende politische Dominanz auf der Odenwälder Weininsel. Aber vielleicht ein symptomatischer: Ein Blick über den Tellerrand nach Roßdorf, wo am Sonntag ebenfalls eine Bürgermeister-Stichwahl stattgefunden hat, eröffnet ein ähnliches Bild. Nach ebenfalls Jahrzehnte währender SPD-Dominanz ist dort der Bewerber der Sozialdemokraten bereits im ersten Durchgang ausgeschieden, und im zweiten konnte der als Unabhängiger angetretene Norman Zimmermann ebenfalls fast zwei Drittel der Stimmen auf sich vereinen.

Bis zur Amtseinführung des 37-jährigen Verwaltungsfachwirts Kirch am 22. April in einer eigens dafür anberaumten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung wird in Groß-Umstadt Matthias Kreh die Verwaltung als Erster Stadtrat weiter kommissarisch leiten und dabei auch die Aufgabe haben, Rupperts Nachfolger mit seinem künftigen Arbeitsplatz vertraut zu machen. Dessen erster Arbeitstag ist der 25. April.

Klaus Holdefehr